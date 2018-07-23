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证监会对长生生物立案调查:涉嫌信息披露违法违

证监会对长生生物立案调查:涉嫌信息披露违法违
2018年07月23日 16:08 央视新闻
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　　原标题：证监会：对长生生物立案调查 可能存在被退市风险

　　记者今天从证监会获悉，因涉嫌信息披露违法违规，证监会对深交所上市公司长生生物立案调查。该公司今天发布公告表示，如果公司被监管部门最终认定存在重大违法行为或移送公安机关，根据有关规定，公司股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市风险。公司股票今天上午开市起停牌，今天下午开市起复牌。

责任编辑：余鹏飞

长生生物证监会
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