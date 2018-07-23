栗战书在江西调研:围绕大局谋划部署推进人大工作

原标题：栗战书在江西调研时强调 围绕大局谋划部署推进人大工作 为打好“三大攻坚战”作出应有贡献

新华社南昌7月23日电（记者陈菲）中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书19日至23日在江西调研时强调，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧跟党中央决策部署，紧紧围绕党和国家工作大局谋划、部署、推进人大工作，为打好“三大攻坚战”、决胜全面建成小康社会作出应有的贡献。

时值盛夏，栗战书来到赣州、南昌、九江、景德镇等地，同干部群众深入交流，了解地方经济社会发展和人大工作情况。在共和国摇篮瑞金，栗战书向红军烈士纪念塔敬献花篮，瞻仰革命旧址，参观中华苏维埃代表大会制度史陈列馆。红色追寻，激励人心、给人启迪。在同参观群众交谈时，栗战书说，我和大家一样很受教育。为了国家解放、民族独立、人民幸福，一代一代中国共产党人前赴后继，英勇牺牲，无私奉献。我们要继承先烈遗志，弘扬革命传统，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，实现党的十九大提出的“三步走”战略目标。

栗战书十分关心老区脱贫攻坚工作。他专程来到瑞金市叶坪乡仰山村，走进村民家中看望慰问，在村医务室和村委会询问村民看病、社保、住房等情况。得知全村已经实现脱贫，他高兴地说，各级干部要积极履职尽责，出实招、办实事、见实效，坚决打赢脱贫攻坚战，让老百姓过上更加富裕幸福的生活。 近年来，江西贯彻新发展理念，走上高质量发展的轨道。栗战书先后来到新材料、新能源、电子信息、飞机制造等企业，调研产品研发、市场推广和企业发展情况，鼓励企业努力攻克核心技术，在自主创新上取得更多成果。他考察长江最美岸线建设情况，强调要贯彻好习近平总书记关于“共抓大保护，不搞大开发”的重要指示，加强区域协作共治，实现水美、岸美、产业美、环境美。他在景德镇御窑厂遗址了解陶瓷文物保护工作，到陶溪川陶瓷文化创意园实地调研，叮嘱要把传统文化瑰宝保护好、传承好，把现代陶瓷产业做大做强。

调研期间，栗战书同部分县委书记座谈交流，前往省人大常委会机关看望干部职工，并就人大工作如何服务党和国家工作大局，召开座谈会听取地方各级人大负责同志和人大代表的意见建议。他对江西省学习贯彻习近平总书记指示要求和党中央决策部署的工作给予充分肯定。栗战书强调，要把坚持党的领导贯彻和体现到人大工作各方面和全过程，确保每一项部署、每一项举措都自觉服从服务大局，保证党中央和同级党委的决策部署落实到位。要持之以恒加强人大自身建设，深入学习、研究、宣传、贯彻习近平总书记关于人民代表大会制度的论述，大兴调查研究之风，弘扬担当作为精神和求真务实作风。要充分发挥人大代表作用，更好了解民情、反映民意、集中民智，让人大工作更具活力。

责任编辑：余鹏飞