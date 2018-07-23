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英国外交大臣将于7月30日对中国进行正式访问

英国外交大臣将于7月30日对中国进行正式访问
2018年07月23日 16:30 外交部网站
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　　原标题：英国外交大臣亨特将访华 

　　外交部发言人耿爽宣布：

　　应国务委员兼外交部长王毅邀请，大不列颠及北爱尔兰联合王国外交大臣杰里米·亨特将于7月30日对中国进行正式访问并举行第九次中英战略对话。

责任编辑：余鹏飞

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