求是网：疫苗安全勿寄望亡羊补牢 让企业痛彻心扉

原标题：求是网：疫苗安全不能寄望于亡羊补牢，要让违法企业痛彻心扉
时隔不久，问题疫苗再次吸引大众注意力。疫苗事关百姓生命健康，疫苗质量上存在些许问题都会带来致命影响。加强疫苗生产的事前事中事后的全链条监管，是保证疫苗安全的不二法门。重拳打击而非“雨过地皮湿”的惩处违规违法生产问题疫苗的企业，令其“痛彻心扉”，不敢、不能、不想违法是核心关键。政府强化监管，企业扛起社会责任，双管齐下，守护“健康中国”，以民健康为本，疫苗安全才不会在“亡羊补牢”的怪圈里来回“折腾”。
来源：“求是网”微信公众号
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