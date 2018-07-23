中央巡视首现副省级市“体检报告” 发现共性问题

原标题：中央巡视首次出现副省级城市“体检报告”，发现多个共性问题

7月22日公布的十九届中央第一轮巡视反馈情况中，有一个与以往不同的引人注目之处——首次出现副省级城市的“体检报告”。

《中国共产党巡视工作条例》明确，中央巡视组的巡视对象和范围中，包括副省级城市党委和人大常委会、政府、政协党组主要负责人。

本轮巡视将沈阳、大连、哈尔滨、南京、厦门、济南、青岛、广州、深圳、成都等10个副省级城市一并纳入巡视范围。这不仅是落实新修改的《中国共产党巡视工作条例》的具体措施，也是推进全面从严治党向纵深发展的一个重要之举。

梳理本轮巡视反馈情况，副省级城市存在的共性问题中，首当其冲的是：学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还有差距，落实习近平总书记重要指示精神不够有力。

比如：沈阳贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合实际不够，落实习近平总书记“推进国有企业改革发展”等重要指示精神不够有力；广州、深圳、南京、厦门等市均存在学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神“还有差距”“不够深入”等问题。

副省级城市在政治、经济、文化等方面发展优势较为明显，同时大多具有独特的区位优势。而在全面从严治党的大格局中，它们同样也应发挥“区位优势”，提升辐射效能。

不过，本轮巡视发现，管党治党政治责任压得不够实，压力传导层层递减，也是被巡视的副省级城市的一个通病。济南存在“管党治党压得不够实，重点领域腐败问题依然易发多发”等问题；成都、沈阳均存在“管党治党压力传导层层递减”的问题；哈尔滨则是“管党治党力度不够”；等等。

党的十八大以来，广州市委原书记万庆良、济南市委原书记王敏、南京市委原书记杨卫泽、南京原市长季建业等多名副省级城市一、二把手落马。同时，不少被查处的高级领导干部都曾主政副省级城市，有的违纪违法问题就发生在主政期间。将副省级城市纳入中央巡视范围的重要性和必要性毋庸赘言。

对此，本轮巡视发现，南京“消除‘杨卫泽、季建业’恶劣影响不及时不彻底”；广州“肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够及时彻底”。

选人用人情况一直是巡视监督的重要内容，也是各方关注的一个焦点。本轮巡视反馈中，有4个副省级城市被点到这个问题：哈尔滨选人用人问题比较突出，“带病提拔”问题多发；大连存在“选人用人和干部作风问题较为突出”等问题；沈阳“干部选拔任用把关不够严”；广州“选人用人方面存在违规问题”。

值得一提的是，对照巡视反馈情况发现，副省级城市存在的一些突出问题，不少也出现在其所在省的“问题清单”中。比如，沈阳、大连都存在选人用人方面突出问题，而在辽宁省的“体检报告”中措辞更为严厉——选人用人问题比较突出，跑官要官、买官卖官仍有市场；南京“基层‘蝇贪’‘微腐败’问题多发”，江苏省则被指出“基层腐败问题比较突出”；济南“形式主义、官僚主义、弄虚作假和违反中央八项规定精神问题屡禁不止”，山东省的“体检报告”则显示，“‘四风’问题仍然比较突出，违反中央八项规定精神问题依然多发”。

来源：周根山/中国纪检监察报

责任编辑：张玉