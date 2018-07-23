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长沙公安局芙蓉分局原副局长周斌胜接受调查

长沙公安局芙蓉分局原副局长周斌胜接受调查
2018年07月23日 16:31 澎湃新闻
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　　原标题：长沙市公安局芙蓉分局原党委委员、副局长周斌胜接受调查

　　据廉洁开福消息，经长沙市纪委监委指定管辖，开福区纪委监委对长沙市公安局芙蓉分局原党委委员、副局长周斌胜涉嫌严重违纪违法问题进行纪律审查和监察调查。

　　周斌胜简历

　　周斌胜，男，汉族，1971年7月出生，娄底市双峰县人，在职研究生文化，1991年5月加入中国共产党，1992年7月参加工作，2009年12月至2013年12月任长沙市公安局芙蓉分局党委委员、政工室主任，2013年12月至2018年4月任长沙市公安局芙蓉分局党委委员、副局长（正科职），2018年4月被免职，现任芙蓉分局主任科员。

　　来源：红网

责任编辑：张玉

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