湖北体育局原局长胡德春接受调查 被采取留置措施

原标题：湖北省体育局原局长胡德春接受调查

新京报快讯 据湖北省纪委监委消息：湖北省体育局原局长、湖北省政协科教文卫体委员会原副主任胡德春涉嫌严重违纪和职务违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，并被采取留置措施。

胡德春简历

胡德春，男，1956年10月出生，湖北钟祥人，汉族，中共党员，在职博士研究生学历。

1974年7月参加工作，1974年7月至1981年3月任钟祥县花园公社干部；

1981年3月至1984年1月任钟祥县农委办公室干事；

1984年1月至1985年1月任钟祥县委农工部副部长；

1985年1月至1990年12月任钟祥县胡集镇党委书记；

1990年12月至1992年7月任钟祥县政府副县长；

1992年7月至1994年1月任钟祥市政府副市长（其间，1993年1月至1994年1月在咸丰县挂职县政府副县长）；

1994年1月至1995年8月任中共钟祥市委常委、政法委书记；

1995年8月至1997年4月任中共钟祥市委副书记（其间，1996年3月至12月在湖北省委政法委挂职省综治办副主任）；

1997年4月至1999年1月历任阳新县委书记、县人大常委会主任（其间，1997年9月至2000年6月在职攻读湖北省社科院产业经济学专业硕士研究生学历、学位）；

1999年1月至2004年2月任黄石市政府党组成员、副市长（其间，2000年6月至2003年12月，在职攻读华中科技大学西方经济学专业博士学位）；

2004年2月至2006年6月任黄石市委常委、统战部长、市政协党组副书记；

2006年6月至2008年12月任黄石市委常委、纪委书记；

2008年12月至2009年3月任黄石市委副书记兼纪委书记；

2009年3月至2010年6月任黄石市委副书记；

2010年6月至2015年10月任湖北省体育局党组书记、局长；

2015年10月任第十一届湖北省政协科教文卫体委员会副主任；

2017年2月退休。

责任编辑：张玉