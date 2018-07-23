浙江:已全部封存长春长生原批准上市的狂犬病疫苗

原标题：独家视频|浙江有无涉事批次疫苗流入？省疾控中心权威发声

来源：新蓝网·浙江网络广播电视台

长生生物狂犬病疫苗生产记录造假风波尚未平息，其公司子公司长春长生日前又因“吸附无细胞百白破联合疫苗”（简称“百白破”）检验不符合规定，遭到吉林省药监局行政处罚。

浙江有无问题疫苗流入？

这次事件涉及的百白破疫苗在我省的情况如何？

省疾控通报说明，我省没有国家食品药品监督管理局通报的涉事批次疫苗，那么对于长春长生其他批次的狂犬病疫苗进行了什么样的处理？是否进行了封存，具体数量有多少？

夏季是狂犬病的高发期，如果对于长春长生狂犬病疫苗进行了封存，我省是否有充足的相关疫苗供应？

陈主任一一做了回答。

浙江省疾病预防控制中心官方微信公号就有关问题作出回应

1、国家对上市疫苗实施批签发制度，即对每批疫苗出厂上市或者进口时进行强制性检验、审核。每一批疫苗上市前由国家药监局药检院检定，检定合格后方可上市使用。我省使用的疫苗都是国家药监批签检验合格的疫苗。

2、经检查，我省没有国家食品药品监督管理局通报的涉事批次疫苗。

3、为确保接种安全，长春长生公司通知召回原批准上市的狂犬病疫苗，我省已全部封存。已经接种了长春长生狂犬病疫苗部分针次但尚未完成全程的接种者，按照国家药监局和国家卫生健康委员会疾控局公开发布的信息以及国家《狂犬病暴露预防处置工作规范》要求，可使用另外品牌的狂犬病疫苗按照原接种程序完成后续接种。

4、近五年，长春长生的无细胞百白破疫苗未进入我省使用。我省供应使用的无细胞百白破疫苗均为国家药监批签检验合格的疫苗。

浙江省食药监：疫苗储配环节未发现问题疫苗流入我省

为保障我省食药安全，浙江省食品药品监督管理局第一时间启动紧急排查，并于7月22日晚权威发布了全省最新疫苗储运配送环节排查情况。

通报全文如下：

关于长春长生生物公司狂犬病疫苗和“百白破”疫苗的情况通报

经对我省疫苗储运配送企业排查，未发现国家药品监管局通报的长春长生生物科技有限责任公司生产的问题狂犬病疫苗和批号为201605014-01“百白破”疫苗流入我省。根据国家药品监管局的情况通报，该企业已上市销售使用疫苗均经过法定检验，未发现质量问题。

浙江省食品药品监管局

2018年7月22日

新闻链接：长春长生疫苗事件后

每个人都该知道的7个答案

事件相关的疫苗有何问题、去向何处？如何确定是否接种了不合格疫苗？万一接种到“问题疫苗”怎么办？

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各方回应

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责任编辑：张玉