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太平人寿原纪委书记张旭涉贪污受贿行贿3罪被公诉

太平人寿原纪委书记张旭涉贪污受贿行贿3罪被公诉
2018年07月23日 17:01 澎湃新闻
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　　原标题：太平人寿原纪委书记张旭涉嫌贪污罪、受贿罪、行贿罪，被公诉

　　2018年7月13日，太平人寿保险有限公司原党委委员、纪委书记张旭涉嫌贪污罪、受贿罪、行贿罪一案，经最高人民检察院、四川省人民检察院逐级指定管辖，由宜宾市人民检察院向宜宾市中级人民法院提起公诉。

　　检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人张旭享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人张旭，听取了其委托的辩护人意见。宜宾市人民检察院起诉书指控，被告人张旭身为国家工作人员，利用职务上的便利，单独或伙同他人非法占有公共财物数额特别巨大；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法索取或收受他人财物数额特别巨大；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，依法应当以贪污罪、受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。

　　来源：“四川检察”微信公号

责任编辑：张玉

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