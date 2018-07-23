太平人寿原纪委书记张旭涉贪污受贿行贿3罪被公诉

原标题：太平人寿原纪委书记张旭涉嫌贪污罪、受贿罪、行贿罪，被公诉
2018年7月13日，太平人寿保险有限公司原党委委员、纪委书记张旭涉嫌贪污罪、受贿罪、行贿罪一案，经最高人民检察院、四川省人民检察院逐级指定管辖，由宜宾市人民检察院向宜宾市中级人民法院提起公诉。
检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人张旭享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人张旭，听取了其委托的辩护人意见。宜宾市人民检察院起诉书指控，被告人张旭身为国家工作人员，利用职务上的便利，单独或伙同他人非法占有公共财物数额特别巨大；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法索取或收受他人财物数额特别巨大；为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，依法应当以贪污罪、受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。
来源：“四川检察”微信公号
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