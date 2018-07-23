中国给斯里兰卡20亿搞建设？外交部:没附政治条件

原标题：中方提供20亿人民币用于斯里兰卡建设 外交部回应
央视网消息：2018年7月23日外交部发言人耿爽主持例行记者会。
记者问：据报道，斯里兰卡总统西里塞纳21日称，中方愿提供20亿人民币用于斯方建设任何项目。中方能否证实？中方提供这笔款项的目的是什么？
外交部发言人耿爽
外交部发言人耿爽：中国和斯里兰卡传统友好。长期以来，中国在南南合作框架下，根据斯方发展需求，向斯方提供力所能及的援助，建设住房、医院、道路等民生项目，服务当地经济和社会发展。有关援助不附加任何政治条件，面向并造福斯里兰卡全体人民。
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