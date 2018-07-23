新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中国给斯里兰卡20亿搞建设？外交部:没附政治条件

中国给斯里兰卡20亿搞建设？外交部:没附政治条件
2018年07月23日 17:32 央视新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：中方提供20亿人民币用于斯里兰卡建设 外交部回应

　　央视网消息：2018年7月23日外交部发言人耿爽主持例行记者会。

　　记者问：据报道，斯里兰卡总统西里塞纳21日称，中方愿提供20亿人民币用于斯方建设任何项目。中方能否证实？中方提供这笔款项的目的是什么？

　　外交部发言人耿爽

　　外交部发言人耿爽：中国和斯里兰卡传统友好。长期以来，中国在南南合作框架下，根据斯方发展需求，向斯方提供力所能及的援助，建设住房、医院、道路等民生项目，服务当地经济和社会发展。有关援助不附加任何政治条件，面向并造福斯里兰卡全体人民。

　　

责任编辑：余鹏飞

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区