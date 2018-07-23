10个变化 看懂十九届中央第一轮巡视发的重磅信号

原标题：10个变化！看懂十九届中央第一轮巡视释放的重磅信号

[学习小组按]

从2013年5月十八届中央第一轮巡视正式启动，到2017年6月第十二轮巡视反馈结束，中央巡视如期完成对省区市地方、中央和国家机关、国有重要骨干企业、中央金融单位和中管高校等5个“板块”的巡视全覆盖，实现了党的历史上首次一届任期内中央巡视全覆盖。

经党中央批准，十九届中央第一轮巡视对河北、山西、辽宁等30个地方、单位党组织开展常规巡视。7月22日，十九届中央首轮巡视对14个省区和10个副省级城市的反馈情况集中公布。

对比五年前的第一轮巡视，小组发现有10个新拓展、新变化，供组员学习。

1。 第一次把“两个维护”作为新时代巡视工作根本政治任务

首轮中央巡视把发现被巡视党组织在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面存在的问题作为重点。被巡视地方、单位党组织负责人就做好巡视整改工作作的表态讲话，都提出要“坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导”。

2。 第一次按照“六个围绕、一个加强”开展监督检查

围绕政治建设，重点检查维护党中央权威和集中统一领导情况；

围绕思想建设，重点检查学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想情况；

比如，山西落实习近平总书记视察山西重要讲话精神不够到位，推进转型综改进展缓慢，脱贫攻坚不够精准、不够扎实。

围绕组织建设，重点检查选人用人和基层党组织建设情况；

比如，辽宁跑官要官、买官卖官仍有市场；山东一些领导干部“官本位”思想根深蒂固，选人用人上存在跑官要官、裙带关系问题。

围绕作风建设，重点检查整治“四风”情况；

比如，福建少数领导干部自律意识不强，存在特权思想，政商关系“亲、清”不分的现象依然存在。

围绕纪律建设，重点检查党规党纪执行情况；

比如，对广东提出“严明党的政治纪律和政治规矩，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响”；对山东提出“严肃党内政治生活，坚决防止‘七个有之’，坚决防止好人主义、圈子文化、码头文化等问题”。

围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利，重点检查领导干部廉洁自律和整治群众身边腐败问题情况。

比如，广东“小官大贪”、黑恶势力背后“保护伞”等群众身边的不正之风和腐败问题比较突出；江苏基层腐败问题比较突出。

同时立足巩固巡视成果，加强对十八届巡视整改情况的监督检查。

3。 第一次集中对上一届巡视整改情况开展监督检查

本轮巡视，中央巡视组把十八届巡视整改情况作为巡视监督重点，对照巡视报告、反馈意见以及被巡视党组织整改报告，有重点地监督检查，看巡视发现的问题是否整改到位，有没有报假账、做表面文章；巡视移交的问题线索是否认真处置、核查，群众反映强烈的领导干部是否依然有反映或者有新的反映。

比如，四川对上次巡视整改缺乏统筹协调，重点领域腐败和“四风”问题仍然整改不到位；山东巡视整改存在做表面文章现象；贵州落实上次巡视整改存在重部署、轻落实现象；河南对上次巡视整改不够重视，部分问题搞选择性整改。

4。 第一次将副省级城市四套班子主要负责人纳入中央巡视范围

经党中央批准，本轮巡视省区涉及的沈阳、大连、哈尔滨、南京、厦门、济南、青岛、广州、深圳、成都等10个副省级城市党委和人大常委会、政府、政协党组主要负责人，一并被纳入了巡视范围。

副省级城市存在的共性问题中，首当其冲的是：学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还有差距，落实习近平总书记重要指示精神不够有力。另外，管党治党政治责任压得不够实，压力传导层层递减，也是被巡视的副省级城市的一个通病。

5。 第一次将常规巡视时长增加到三个月

中央巡视组对30个被巡视地方、单位党组织的常规巡视持续了整整三个月（从2月下旬到5月下旬）。中央巡视首次将常规巡视的时长增加了一个月，意味着“政治体检”更加全面细致。

6。 第一次实现所有巡视反馈会议均有中央巡视工作领导小组副组长或成员出席

中央巡视工作领导小组副组长和成员分赴各被巡视地方和单位，主持召开了向其党组织负责人的反馈会议，出席了向其领导班子反馈常规巡视情况会议，并对他们抓好巡视整改工作提出了要求。首次实现所有巡视反馈会议均有中央巡视工作领导小组副组长或成员出席，这体现了对做好巡视整改的愈加重视。

7。 第一次明确提出由纪检机关和组织部门加强整改落实日常监督

十九届中央将督促巡视整改的任务，由中央巡视组划入各级纪检监察机关和组织部门。国家监察体制改革以来，各级纪检监察机关探索监督检查和审查调查部门分设，成立了监督检查室。监督检查室很重要的一项工作，就是对巡视发现问题的整改进行督促。

8。明确贯彻新时代党的组织路线

巡视组都强调了要贯彻新时代党的组织路线，比如对黑龙江省强调“选拔任用干部把政治标准放在第一位，大力整治买官卖官，‘带病提拔’等问题，加强基层党组织尤其是边境地区基层党组织建设”，对山西省强调“进一步树立正确的选人用人导向，着力解决人岗不相适等问题，提高干部选拔任用公信力，落实激励干部新时代新担当新作为的政策”。

9。强调被巡视地区和单位党委（党组）巡视整改主体责任

党委（党组）要强化政治担当，切实担负起巡视整改主体责任，及时召开领导班子巡视整改专题民主生活会，对照查摆剖析、举一反三，以身作则，带头整改。党委（党组）书记是第一责任人，对巡视全面整改负总责，对重点问题整改要亲自抓，确保整改落实落细落地。

10。巡视采取一托二方式

2013年5月，党的十八大以后第一轮中央巡视，10个中央巡视组进驻10个党组织巡视。

十九届中央第一轮巡视，15个巡视组对30个党组织开展常规巡视，其中还包括10个副省级城市四套班子主要负责人，而且河南、辽宁、山东、湖南四省已接受过3次中央巡视。从部署时间来看，此次巡视部署动员距离党的十九大闭幕不过三个多月，这些都充分说明中央巡视力度不减、节奏不变，变的是让被巡视单位无章可循，确保震慑常在。

责任编辑：余鹏飞