原标题：（外事）王岐山出席第五届中非民间论坛开幕会

新华社成都7月23日电（记者郑明达）第五届中非民间论坛23日在成都开幕，国家副主席王岐山出席开幕会并致辞。

王岐山表示，习近平主席专门向论坛发来贺信，充分体现了中国党和政府对中非民间交流合作的重视。中非人民始终同呼吸、共命运、心连心，是天然的同盟军，真正的“一家亲”。2015年，习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上提出中非全面战略合作伙伴关系“五大支柱”和“十大合作计划”，三年来中非各领域交流合作硕果累累，中非关系发展迈上了新台阶、进入了新时代。中方将继续秉持真实亲诚的政策理念和正确义利观，推动中非关系向更高层次、更广领域发展。

王岐山强调，国与国关系，说到底要落实到人与人关系上来。携手构建更加紧密的中非命运共同体，中非民间交流合作前景广阔、大有可为。希望中非民间机构和人士要做政治互信的促进者、经济互利的推动者、文明互鉴的践行者、安全互助的守望者和多边互动的协作者。

王岐山还分别会见了来华出席论坛的塞舌尔人民党主席、副总统梅里顿和刚果（布）总理穆安巴。

在会见梅里顿时，王岐山表示，今年9月即将举行中非合作论坛北京峰会，习近平主席将同非洲国家领导人一道为构建更加紧密的中非关系确定方向、谋划蓝图。中方愿同塞方深化了解互信，加强治国理政交流，落实真实亲诚理念，在“一带一路”建设等各领域密切合作，早日形成惠及民众的成果。

梅里顿表示，非中、塞中合作秉持平等尊重、合作共赢理念，为构建更为公平、公正、合理的全球秩序树立了典范。塞方希望通过本次论坛加深塞中民间友好，深化非中团结友谊。

在会见穆安巴时，王岐山表示，习近平主席和萨苏总统共同为发展中刚全面战略合作伙伴关系指明了方向，中方支持刚方为国家发展繁荣所做努力。在中非合作论坛北京峰会召开前夕，举办第五届中非民间论坛恰逢其时。希望双方共同努力，推动中非、中刚民间各领域交流与合作。

穆安巴表示，中非合作论坛及配套会议展现了非中合作真诚、团结、务实、共赢的特质。刚方感谢中方一直以来给予的支持和帮助，愿进一步推进刚中各领域务实合作，加快实现“一带一路”倡议，共同构建中非命运共同体。

责任编辑：余鹏飞