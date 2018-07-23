广西一年仅44岁副县长脱贫攻坚战中疲劳过度殉职

原标题：“为扶贫而生”的蓝县长走了……

4月13日，蓝标河（左一）在融安县大坡乡同仕村走访贫困户黄芳强家庭。 受访者供图

广西是全国脱贫攻坚“主战场”，打响脱贫攻坚战以来，全区已有40名党员干部在脱贫攻坚战中殉职，蓝标河就是其中的代表。当前，八桂大地正在掀起学习蓝标河先进事迹的热潮。

今年4月，长期在多个岗位从事扶贫工作，曾一手推动建立起全区扶贫考核体系的广西瑶族干部蓝标河，在挂任融安县委常委、副县长岗位期间，因连续加班、疲劳过度不幸倒下，年仅44岁。

“扶贫”贯穿他的职业生涯

梳理蓝标河的生前履历，从初入广西社会科学院时被派到农村当扶贫干部，到主动参与农村发展课题和扶贫外援项目，再到挂任河池市大化瑶族自治县副县长协管扶贫工作，随后调到自治区扶贫办外资扶贫项目管理中心，主持监测统计处工作，蓝标河一直从事与扶贫相关的工作。

2018年3月，蓝标河再赴扶贫一线，成为自治区驻融安县扶贫工作队队长，挂任融安县委常委、副县长。“扶贫”二字贯穿他的职业生涯。

2003年，蓝标河主动申请负责广西社科院定点帮扶县——大化瑶族自治县的扶贫工作，且一干就是4年。尽管只是副主任科员，但他克服经费紧张、资源匮乏等困难，拉下脸来到处走访熟人、朋友请求支援。除从本单位外，还从自治区教育厅、交通厅、水利厅、希望工程办公室等引来资金和扶贫项目，为当地贫困地区和贫困学生办了不少好事。2012年11月到2014年1月，他挂任大化瑶族自治县副县长，更加积极出谋献策，调动各种资源，引进扶贫项目资金。

在自治区扶贫办工作期间，蓝标河一手推动建立起了广西扶贫成效考核体系。2015年，中央开始实施精准扶贫工作，但各省区都还处在摸索阶段。在没有更多参考的情况下，蓝标河和几位同事白天分头到各部门走访，利用晚上时间集中进行梳理、分析、讨论，随后制定了精准识别方案的雏形。后来，他们陆续承担脱贫标准、扶贫成效考核指标确立及考核等工作。

自治区扶贫办监测统计处干部梁哲平告诉记者，蓝标河在具体负责全区扶贫成效考核时，从制定方案到指导实施，最后整理汇总上报，都倾注了大量心血。

同事钟燕回忆说，因为涉及面广、影响大，扶贫成效考核每份文件都需要反复打磨修改。比如，广西“八有一超”脱贫标准，出台前就有几十个版本，每一稿“出炉”都要到各部门征求意见，打出来的稿子摞起来有一人多高；为将年人均纯收入的标准变得“可视化”，多次试验修改制作《精准识别入户评估表》，农户贫困程度被细化为住房、种养、务工、健康等几十项指标，为做到每一个指标更精准，他经常不厌其烦，不知跑了多少地方找了多少人反复核实论证。

2014年以来，他几乎走遍全区贫困县，走过的村、户更是难以计数。据不完全统计，仅2017年一年，他到过20多个县，走访近100个村、400余户农户。蓝标河常说，要多去走走，多听听基层的意见，才能改进考核工作，真正减轻基层的负担。

融安县是自治区级贫困县，计划今年脱贫摘帽，任务非常艰巨。自治区扶贫办作为融安县后盾单位，计划选派一名得力干部帮助融安脱贫，在征求蓝标河的意见时，他当场答应。

蓝标河家人对他说：“家里有两个快80岁的老人，孩子也还小，你不能跟组织说明一下难处？”蓝标河回答：“现在是全国脱贫攻坚关键期，我是一名党员，又是扶贫办干部，肯定要带头去做。”

他在广西社科院工作时的同事陈洁莲说：“蓝标河就像是为扶贫而生的，这源于他对扶贫工作的热爱，对贫困群众的深厚感情。”

蓝标河（右）在融安县大坡乡同仕村与贫困群众座谈交流。图片来源于网络

“一位真正了解基层的好干部”

今年4月14日，蓝标河在持续几日加班加点工作后，从融安县坐了5个多小时的车，去南宁参加扶贫工作会议并准备去自治区扶贫办协调汇报工作。一下车他没回家，而是直接到扶贫办加班，准备第二天会议的材料。当天晚上回到家后，在继续整理材料时突然倒下，再也没有起来。

“蓝标河离开我们3个多月了，但我一直不舍得删掉跟他的微信聊天记录。”融安县委副书记石祖芝流着眼泪打开手机，给记者看他们在微信上的对话。

“今后下乡，大家是否应相对统一安排在周五下去即可，以免增加乡、村及贫困户负担。”4月12日18时31分，蓝标河发给石祖芝的微信中有这样一段话。石祖芝说，蓝标河在扶贫中发现干部一周之内多轮下乡走访、调研、检查，给基层干部群众造成了不少负担，所以他提出这样的建议。

“蓝标河政策业务水平非常高，过去县上对一些政策把握不准，蓝标河到任后给了我们很大的帮助和指导，开会时一堆文件他一眼就看出哪里有问题。他一来县里就进村入户调研，对融安脱贫做了深入谋划。”石祖芝说，4月14日那天，突然听说他去世了，感到非常震惊，本来还等着他回来开会，一起研究脱贫大计。

“很专业，很有经验。他是一位真正了解基层的好干部。”由于蓝标河曾多次到融安调研或定期与帮扶对象联系，融安县扶贫办主任莫小华对他印象深刻。他告诉记者，蓝标河来到融安上任第二天，即到县扶贫指挥部开展工作，并马不停蹄地走访贫困村，深入调研脱贫攻坚工作，回来后还要开碰头会，起草制定工作方案。

蓝标河的同事、自治区扶贫办派驻融安县大坡乡同仕村第一书记钟燕说，大坡乡离融安县城20多公里，蓝标河上任不到一个月，仅大坡乡，他就去了4次，先后到了同仕村、福下村、星下村等多个村屯以及乡镇指导工作，入户走访帮扶户，工作安排得满满当当。

在融安县大坡乡同仕村同仕屯，记者见到蓝标河帮扶的贫困户黄德连，他说，蓝标河2018年到他家来过好几次，帮扶手册上还留有他的签名。蓝标河帮他家协调落实危旧房改造款，并做养鸡项目产业规划。蓝标河去世前一天，就在他家走访。他对黄德连说：“来到你家，就是你的亲戚，遇到什么困难需要我帮助解决的，一定要跟我说。”听说蓝标河去世的消息后，黄德连直叹“这么好的人，可惜了”。现在他一家7口住上了新房，并养了600多只“大坡飞鸡”，已经脱贫了。

蓝标河在融安县提的很多建议得到采纳、实施，例如在全县实行扶贫日制度，帮扶干部等每周五下到联系点与贫困户同吃同住同劳动，宣传落实扶贫政策，帮助协调解决生产生活困难；推动制定全县脱贫摘帽预考核工作方案，推动成立专家组等。

蓝标河（中）生前照片。图片来源于网络

“向人民报告”诠释着对人民负责的深厚情怀

蓝标河的微信名和QQ昵称都是“向人民报告”。蓝标河1996年加入中国共产党，至今已有22年党龄。

蓝标河的家人介绍，出生在革命老区都安瑶族自治县的蓝标河，从小就听长辈们讲过韦拔群等很多革命先烈的故事，对他的人生观产生了很大影响，让他萌生了要像革命先辈那样为祖国为人民做贡献，就算牺牲一切也值得的理想信念。这也是他后来在扶贫工作中以苦为乐，鞠躬尽瘁、死而后已的思想根源。

与工作上的高标准、高要求不同，蓝标河生活俭朴，不讲究吃穿，与一家老小住在没有电梯的八楼老房子里。过年过节，妻子要帮他买衣服，他总是说“够穿，不要买了”。一双皮鞋穿了好几年，都已经烂了，但他下乡还穿着。

为了扶贫工作，蓝标河欠了家人很多情：家庭聚餐迟到，给孩子辅导功课没时间，答应带孩子出去玩爽约。正在上小学的儿子有时不太理解，委屈地说：“别人家的孩子都有爸爸陪，而我的爸爸总是加班。”

蓝标河家人说，平常人感觉累了就放松一下，他却没有给自己缓冲的机会，一直绷紧一根弦。“他总是对我们说‘你们在城市里生活不知道，村里农民日子真是很苦。我能为他们解决一些困难，就算累点也值得’。”下乡时，他经常给困难农户悄悄留下几百元钱。

刚到融安县时，蓝标河的办公室为临时布置，他放上一张桌子、一把凳子，便投入工作当中。有干部提出要帮他报销买床上用品的费用，他一口回绝：“这是个人生活用品，不能用公家的钱来买。”

蓝标河的同事、自治区扶贫办政研督查处处长黄守槐说：“他真是一个非常纯粹的人，整天心里装的没有别的事，一心一意都在扶贫上。”

“蓝县长到我们家里来，就像自己家的亲戚一样。他老是牵挂着我们贫困户，真心为我们着想，真贴心呐。”85岁的贫困户黄德恩说。

64岁的贫困户韦桂连还清楚地记得4月13日是全县扶贫日，也是蓝县长去世的前一天，他带着肉和菜来到她家请她和几个贫困户吃饭，一起商量脱贫的事。蓝标河特别关心韦桂连29岁儿子的婚事，还当场同在广东打工的他通了电话，当听说他年底准备把女友带回家时，非常高兴。电话里约定到时过来喝喜酒。韦桂连说，“谁能想到这么突然，他竟然走了……”

蓝标河对扶贫工作的热忱与执着感动了很多人。曾经一起工作过的同事、帮扶过的贫困户，得知他去世后，从融安、大化等地赶来南宁参加告别仪式。很多人在自己的微信朋友圈里发文，对他表示深深哀悼：“蓝县长，我们想念您！”“标河，一路走好！你放心，我们一定接好脱贫攻坚的接力棒……”

尽管蓝标河走了，但更多人记住了他的名字。

责任编辑：余鹏飞