湖南新化教育局“腾楼当教室”引热议 教育部回应

原标题：教育部就“教育局腾楼当教室”答澎湃：定专项计划消除大班额

澎湃新闻记者 廖瑾 实习生 邓依云 吴淑斌

6月14日，新化县上渡街道办事处明德学校初中部的学生在上课，这个班的学生94人，老师需戴麦克风上课。 中国青年报 图

近日，湖南娄底新化县教育局“腾楼当教室”的事情再次引发大众对“大班额”的热议。7月23日，教育部基础教育司就此事回复澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，目前，几个中部人口大省超大班额比例仍然较高，占到全国超大班额数量的一半以上，消除大班额工作任务依然十分繁重。

而为切实解决相关问题，教育部已制定专项计划，加强城镇学校建设，统筹城乡师资配置，提升薄弱学校和乡村教育质量，同时严格招生入学管理，加强督导检查，其中，对工作进展缓慢、工作任务较重的五省一市进行了约谈。

教育部基础教育司负责人向澎湃新闻解释，“大班额”的产生是由于当前我国正处于新型城镇化深入发展的关键时期，适龄人口由乡村向城镇流动，同时户籍制度改革、计划生育政策调整也会导致城镇学龄人口变化。一些地方教育资源配置还不能适应这一进程，相对于学生快速流动，学校建设和师资配置都需要更长的时间，因此表现为区域性的教育资源不足或分布不均衡，导致产生大班额问题。

针对诸如新化县类似的国家级贫困县在根治“大班额”现象中的捉襟见肘，财政困难，教育部基础教育司指出，2018年，中央财政教育转移支付超过3000亿元，其中80%用于中西部农村和贫困地区，1/4左右用于集中连片特困地区、民族地区。2018-2020年，中央财政新增资金70亿元，重点支持“三区三州”教育脱贫攻坚。

同时，教育部还组织实施了全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目，并将消除66人以上超大班额列入贫困地区“全面改薄”的底线要求，中央财政予以资金支持。目前全国832个贫困县有10.3万所义务教育学校办学条件达到“底线要求”，占总数的94.7%。

另外，教育部基础教育司负责人提到，教育部还指导地方完善和落实“省级统筹、以县为主”的教育管理体制，加大对贫困地区的倾斜扶持力度，提高乡村学校教育水平。完善中小学招生入学管理，适度稳定乡村生源，合理分流学生。

澎湃新闻了解到，2017年，全国56人以上大班额有36.8万个，比例为10.1%，66人以上超大班额有8.6万个，比例为2.4%。化解义务教育阶段大班额工作已取得显著成效，2017年大班额、超大班额数量比2016年分别减少了18.3%和39.6%，是近10年来下降幅度最大的一年。

“目前已有15个省份完成基本消除超大班额任务，5个省份完成基本消除大班额任务。但几个中部人口大省超大班额比例仍然较高，占到全国超大班额数量的一半以上，消除大班额工作任务依然十分繁重。”教育部基础教育司负责人表示。

为加快“大班额”消肿，澎湃新闻梳理发现，长沙、成都、淄博、延安等各地先后出台政策，新增学位，严控大规模班。其中，长沙教育局公布了2018年全市消除大班额建设任务项目校名单，其中包括建设项目校60所，增加学位76480个。成都2018年将建成中小学、幼儿园100所，新增学位10万个。

责任编辑：张玉