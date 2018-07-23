中央巡视首次巡视副省级城市 10个先查的都有问题

原标题：首次巡视副省级城市，10个先查的都有问题

今年2月至5月，十九大之后的中央首轮巡视，一大变动就是首次把沈阳、大连、哈尔滨、南京、厦门、济南、青岛、广州、深圳、成都等10个副省级城市纳入巡视范围。

7月22日晚间，中纪委国家监委网站公布了十九届中央第一轮巡视14个巡视省区市的巡视反馈。其中，副省级城市的巡视“体检报告”也同时公布。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在10个副省级城市的巡视反馈中，指出他们普遍存在贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、选人用人、从严治党、肃清落马官员恶劣影响等方面问题。

在贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面，沈阳“结合实际不够”，落实习近平总书记“推进国有企业改革发展”等重要指示精神不够有力；广州、深圳、南京、厦门等市被评价为“还有差距”、“不够深入”。

在从严治党方面，济南“管党治党压得不够实，重点领域腐败问题依然易发多发”；成都、沈阳“管党治党压力传导层层递减”；哈尔滨“管党治党力度不够”。

此外，哈尔滨、大连、广州、沈阳都在选人用人方面存在问题。

中央第六巡视组组长王荣军向辽宁省委作出反馈时，指出辽宁省委“对沈阳市、大连市全面领导不够，发挥其辐射带动作用不充分。”

对沈阳市，王荣军指出：沈阳市贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合实际不够，落实习近平总书记“推进国有企业改革发展”等重要指示精神不够有力；党内政治生活不规范不严肃，干部选拔任用把关不够严，不担当不作为问题较为突出；落实管党治党政治责任不到位，压力传导层层递减。

他指出，大连市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神存在学用脱节问题，落实习近平总书记关于建成“两先区”等重要指示精神不到位；党的建设存在薄弱环节，选人用人和干部作风问题较为突出；落实全面从严治党“两个责任”力度不够，反腐败斗争形势依然严峻复杂。

王荣军还在反馈中特别提到了“薄熙来恶劣影响”：辽宁消除薄熙来、王珉恶劣影响不彻底，有的党员干部对系统性拉票贿选案思想认识不深刻，“修复政治生态任务还很重”。

薄熙来曾在大连工作16年，从1984年起，历任金县（现金州区）县委副书记、县委书记，大连市委宣传部部长，副市长，代市长、市长，辽宁省委常委、市委书记。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在本轮巡视中，肃清落马官员恶劣影响不彻底的，还有南京、广州、深圳。

对南京市，中央第七巡视组的反馈中提到了落马的南京市委原书记杨卫泽、南京原市长季建业。

中央第七巡视组组长张立军指出：南京市对党的十九大精神学习不够深入，落实党中央重大决策部署不够坚决，省会城市功能作用发挥不够；政治站位不够高，消除“杨卫泽、季建业”恶劣影响不及时不彻底；全面从严治党不够实，党内政治生活和党的作风建设不严格不扎实，基层“蝇贪”“微腐败”问题多发。

对广州市，中央第十二巡视组组长武在平指出：广州市学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还有差距，肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够及时彻底，落实新发展理念不够到位，党的建设存在薄弱环节，选人用人方面存在违规问题，管党治党压力传导不够，重点领域腐败问题多发，截留挪用、吃拿卡要、优亲厚友等侵害群众利益问题依然存在。

对深圳市，武在平指出：深圳市学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还有差距，肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够到位，一些基层党组织弱化，干部队伍监督管理有待加强，工程建设、国企等重点领域腐败问题多发，一些基层管理服务单位腐败问题比较突出。

据公开资料，1983年至2003年，李嘉在广州学习、工作了整整20年，曾任共青团广东省委宣传部部长，共青团广东省委副书记、党组副书记；万庆良则主政广州4年，历任市长、市委书记。两人落马前，均为广东省委常委。

对厦门市，中央第一巡视组组长罗志军指出其国企领域存在的问题。

罗志军指出：厦门市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，发挥经济特区引领带动作用还需进一步增强；干部日常管理监督偏松偏软，国有企业党的建设问题突出；干部队伍改革创新、干事创业的精气神不够高。

山东的两个副省级城市济南和青岛，同时在此次巡视之列。

中央第七巡视组组长张立军指出：济南市落实新发展理念不够有力，管党治党政治责任压得不够实，重点领域腐败问题依然易发多发，党内政治生活不规范不严肃，形式主义、官僚主义、弄虚作假和违反中央八项规定精神问题屡禁不止，干部不担当、不作为问题比较突出。

对于青岛，张立军评价其“小富即安”。

张立军指出：青岛市存在“小富即安”心态，“头雁效应”不够强，“关键少数”没有充分发挥带头作用，部分干部精神不振，不担当、不作为、乱作为现象较为突出，全面从严治党责任落得不够严不够实，重点领域廉洁风险较多。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，张立军在整改意见中，特别提到今年6月在青岛举行的上合峰会。

他提出：山东要全面贯彻落实习近平总书记2013年视察山东和2018年青岛上合峰会后作出的重要指示批示精神，认真贯彻新发展理念，坚持腾笼换鸟、凤凰涅槃思路，牢固树立正确政绩观，推动高质量发展，抓好新旧动能转换、乡村振兴、经略海洋等战略落实，有效防范化解金融风险，充分发挥济南、青岛市的示范引领带动作用，不断推进山东经济转型发展。

此外，对于成都市，中央第四巡视组组长赵凤桐指出：成都市贯彻落实中央重大决策部署持续用力、落细落实不够，对群众关心的环境、教育、医疗等问题研究解决不够；严肃党内政治生活意识不强，民主生活会质量不高；管党治党压力传导层层递减，违反中央八项规定精神和“四风”问题时有发生。

对哈尔滨市，中央第六巡视组组长王荣军指出：哈尔滨市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神有差距，省会城市龙头作用发挥不够充分；选人用人问题比较突出，“带病提拔”问题多发；作风不够严实，有的干部懒政怠政、回避矛盾；管党治党力度不够，违反中央八项规定精神问题屡有发生，腐败问题仍然比较突出。

“政事儿”注意到，副省级城市在发展全局中，其政治、经济、文化等方面优势较为明显，大多具有独特的区位优势。这一分量，在巡视反馈会议上也有所体现。

在会议现场，除了中央巡视组组长、副组长及有关同志，被巡视省份四套班子成员，以上10个副省级城市的市委、市人大、政府、政协主要负责人也出席会议。各巡视组组长，也均提到了对副省级城市，应“充分发挥示范引领带动作用”。

7月23日的《中国纪检监察报》评价：副省级城市“在全面从严治党的大格局中，它们同样也应发挥‘区位优势’，提升辐射效能。”

“政事儿”（微信ID：xjbzse）/撰稿 许腾飞

责任编辑：张玉