彭丽媛给香港三名小朋友一封回信(图)

原标题：彭丽媛教授给香港三名小朋友回信 勉励他们努力学习 健康成长

中新社香港7月23日电 （记者 邢一 阮晓）国家主席习近平夫人彭丽媛教授7月15日给3名刚从香港又一村学校毕业的小朋友回信，谢谢她们制作的心意卡，勉励她们努力学习、健康成长。23日，香港特区行政长官林郑月娥邀请3名学生到礼宾府聚会，亲自将回信交给她们。

当日，受中央政府驻港联络办主任王志民委托，中央政府驻港联络办副主任仇鸿出席活动。林郑月娥分别用普通话和粤语向3位小朋友宣读了回信，并转达彭丽媛对又一村学校老师和小朋友的问候。

彭丽媛在回信中说，你们制作的心意卡收到了，画得真好，字也写得很好，我非常喜欢，谢谢你们！

她在信中回忆道，去年夏天在又一村学校欢聚的场景，给我留下了美好的回忆。小朋友们天真可爱的笑脸，尤其令我难忘。大家送我的那把大熊猫纸扇，我也一直珍藏着。

彭丽媛表示，听说你们很喜欢我送的水彩笔，我很开心。你们就要上小学了，希望大家努力学习、健康成长，长大后用自己的智慧和双手，描绘人生最美的画卷，书写香港更加美好的明天。

2017年香港回归祖国二十周年，国家主席习近平到港视察，彭丽媛教授曾前往又一村学校参观，观看孩子们的课室活动和表演。彭丽媛送给该校6台智能遥控互动一体机，及每位小朋友一盒108色的水彩笔。小朋友们则将他们手绘的大熊猫纸扇送给彭丽媛作纪念品。

今年＂七一＂前，该校3名小朋友沈子悠、何思珩和许心宥用获赠的水彩笔为彭丽媛教授制作了心意卡。校方委托前来采访的中新社记者转交给彭丽媛，经中央政府驻港联络办协助，彭丽媛收到后于本月15日亲自回信。

林郑月娥在今天的活动上表示，国家主席习近平和彭丽媛教授去年在香港和我们一起庆祝香港回归祖国二十周年，并表达他们对香港的关怀。彭教授在港期间，在百忙之中抽空到幼儿园探访，看学生表演、和他们玩游戏及送礼物给他们，现在她又亲自给学生回信，充分表达了她对香港学生的爱护。

又一村校长李明珠表示，孩子们口中的彭阿姨好像妈妈一样亲切又美丽，会摸他们的头，拉他们的手。她感谢彭丽媛教授对小朋友的爱护及对学校的支持。

据悉，香港又一村学校是参加免费优质幼儿园教育计划的非牟利幼儿园，约有1100名学生。学生家长和又一村学校校董会主席余国春、校监方铿及部分教师出席了当日活动。（完）

责任编辑：余鹏飞