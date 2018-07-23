BBC盘点中国巨型机械侠：以惊人速度助力世界连通

原标题：科技 | BBC盘点中国巨型“机械侠”：以惊人速度助力世界连通

英媒称，中国正在打造一个雄心勃勃的陆上与海上运输网，从而将它蓬勃发展的经济与欧洲和非洲经济连接起来。而且它正在争分夺秒——针对特定用途设计出令人难以置信的施工机械，以便迅速完成任务。

据英国广播公司网站7月20日报道，2013年启动的雄心勃勃的“一带一路”倡议旨在通过陆上运输线和海上航线组成的交通运输网将分布在70个国家的全球三分之二的人口连接起来。

报道称，在中国以及中国以外的地区已经可以看到“一带一路”倡议的迹象，在这些地方，一批新的机械设备正以惊人的速度修建铁路。

架桥

报道称，如果为了避免拐弯而必须在山谷和峡谷上方悬空铺设大段铁路，如何能够快速完成高速铁路的建设工作？

这就要靠在中国国内被称为“钢铁巨兽”的SLJ900/32型架桥机了。

▲资料图片：SLJ900/32型架桥机（新华社）

报道称，这是一种多用途机器，能够提运、架设和放置轨道，用沉重的混凝土桥梁将桥墩连接起来。

它运作的方式是：在铺设每一段轨道后，这台92米长的车辆——在其64个轮子的帮助下——返回装载另一段桥梁。然后，它沿着刚刚铺设的一段轨道向前滑动，继续铺设下一段轨道。

报道称，即使在满载的情况下，它也能以每小时5公里的速度移动，确保整个建设过程比传统的方式快得多——按照传统的做法，需要在地面上建造巨大的起重机。

目前这种机器已经为多个高铁项目作出了贡献，其中包括连接内蒙古与中国其他地区之间一条新的铁路线，这让中国有望实现在2020年之前让高铁总里程达到3万公里的目标。

挖隧道

报道称，再往南，位于汕头的苏埃隧道工程是一项雄心勃勃的任务，它要在地下开凿出一条双向六车道的5公里长的高速公路，并且要穿过地震带。

官员们希望，等隧道在2019年通车时，能够及时实现汕头交通网线的现代化。

报道称，此前，像苏埃隧道这样的项目所需的机械设备要由海外制造，不过中国最近开始生产自己的隧道掘进机。

结果，中铁工程装备集团有限公司在德国工程师的帮助下建造出了直径达15.03米的隧道掘进机，并于2017年10月亮相。

▲资料图片：2017年8月28日，国内首台再制造隧道掘进机“彩云1号”始发现场（新华社）

报道称，和德国制造的同类机械一样，它的前部有巨大的旋转盘，能够在泥土和岩石中掘进。

这台机器重4000吨，拖曳设施的长度有100米，这样一来，在机器前部一点点向前推进的同时，工人可以在后面修建隧道墙体。

报道指出，像中铁工程装备公司制造的这种直径达15.3米的隧道掘进机凸显了中国有意成为隧道建设的关键参与者。

铺轨

报道称，虽然“一带一路”的基础在中国各地，不过中国资助的大型基础设施项目已经在千里之外取得了进展。

报道称，肯尼亚的蒙巴萨-内罗毕铁路在2017年5月竣工后引起了国际社会的关注。

这是肯尼亚独立以来修建的第一条新的铁路线。这也是在中国境外用中国机械按照中国的建设标准建成的第一条铁路。

报道称，要了解铁路线是如何以每天700米的速度铺成的，看看铺设铁轨的机器就明白了。每段铁轨只需4分钟就可以铺设完成。

▲资料图片：中铁十一局建设者在襄阳市襄州区伙牌镇铺设蒙华铁路轨排。（新华社/杜华举 摄）

报道指出，铺轨机的原理并不新鲜，而且几十年来世界各地的许多国家都在付诸实施。不过中国机器的工作效率更高，建造机器耗费的时间短、成本低，而且每次铺设的铁轨更长。

报道称，蒙巴萨-内罗毕铁路向西延长到基苏木的工作已经启动。最终，这条铁路将把乌干达、卢旺达、南苏丹和埃塞俄比亚连接起来。

报道表示，如果一切按计划进行——考虑到这些巨型机器的建设速度，这是完全有可能的——距离肯尼亚发现自己处于中国出资建设的东非铁路网核心的那一天不远了。

责任编辑：余鹏飞