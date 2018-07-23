防疫站长受贿170万被判刑：含长春长生业务员回扣

原标题：收受长春长生等业务员回扣，河南一防疫站长受贿170余万！获刑八年

来源：南方都市报

南都讯 记者吴笋林 2017年12月底，河南省宁陵县防疫站原站长王峰因受贿罪、贪污罪被商丘市中级人民法院终审维持了有期徒刑八年三个月，并处罚金40万元的一审判决结果。王峰所涉受贿事实，基本都是在任期间接受了疫苗供应商业务员的回扣款，前后共计170余万元，其中就包括长春长生生物股份有限公司的业务员。

多次非法收受业务员给付回扣款

据一审法院认定，被告人王峰于2006年3月起任宁陵县卫生防疫站站长。2010年至2015年，其利用采购疫苗的职务便利，多次非法收受业务员给付的回扣款。如在2010年至2015年期间，王峰非法收受河南金鼎医药有限公司业务员刘文杰疫苗回扣款146万余元；在2010年至2015年，王峰非法收受长春长生生物股份有限公司的业务员吴玉海狂犬疫苗、水痘疫苗回扣款164000元；在2013年至2015年，王峰非法收受业务员魏魁疫苗回扣款85000元；在2013年至2015年，王峰非法收受南宁硕广生物科技有限公司的业务员刘璞给付的疫苗回扣款38400元。 王峰还被认定有多次索贿行为，如在2015年四五月份，他要求行贿人刘文杰给其女儿王某、儿媳陈某购买手表两块，后刘文杰通过支付宝转账在网上购买“浪琴”手表两块，共支付价款5900元。之后按照王峰的要求将该表交给了王峰的女儿王某。案发后，王峰的儿媳陈某退出一块浪琴手表。 另外在2015年7月份，被告人王峰让刘文杰安排其和朋友及家人一起在洛阳游玩，刘文杰支出旅游费用4913元。

一审判决后，检察机关一度以量刑过轻为由进行抗诉

除了收受多名疫苗供应商业务员的回扣款170余万元之外，被告人王峰还应宁陵县防疫站药房科科长史丽（女）的要求，利用职务便利将史丽正在上学的儿子张某的工作关系安排在卫生防疫站，并给张某发放生活费、工资，以俗称“吃空饷”的方式，骗取公款4万余元。案发后，被告人史丽将上述款项退出。 一审法院认为，王峰的行为分别构成受贿罪、贪污罪，史丽的行为构成贪污罪。故一审判处王峰有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币40万元；判处被告人史丽免予刑事处罚。 一审判决后，检察机关一度以量刑过轻为由进行了抗诉，但之后又撤回了抗诉。商丘市中级人民法院于2017年12月二审裁定准许了撤回抗诉，并驳回王峰的上诉，维持原判。

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责任编辑：张玉