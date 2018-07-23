湖南一扶贫干部村委会内赌博被拍 涉事干部被拘留

原标题：湖南一扶贫干部村委会内赌博追踪 涉事干部被拘留

法制晚报·看法新闻（记者 辰光）7月22日法制晚报·看法新闻曝光的湖南祁东县一扶贫干部在村委会内赌博的事件有了最新进展，7月23日晚，该县官方发布消息称，涉事的干部被警方拘留。

祁东县发布的消息称，7月22日，国内媒体报道祁东县一名扶贫干部工作日在村委会赌博。获悉情况后，祁东县纪委监委、祁东县公安局立即介入调查。

经查实，7月2日上午，祁东县商粮局驻风石堰镇花屋村扶贫工作队队长何创业组织花屋村全体党员召开会议。中午，何创业、何安民、周禄生、彭晓林四人在花屋村新村部采用扯胡子牌的方式进行赌博。这一情况被在场村民用手机拍摄了视频，并于7月20日下午5时左右由拍摄人员发至微信群，后经网络传播，被媒体报道。

视频截图

7月23日，祁东县公安机关对何创业等4人进行询问，并依法分别作出行政拘留12日、罚款1900元的处罚。何创业身为党员领导干部，与村干部何安民、周禄生、彭晓林顶风违法违纪，工作日在村部赌博，性质恶劣，严重损坏基层党员干部形象。

7月23日经祁东县纪委常委会、县监察委委务会议研究，并报县委常委会批准，决定给予何创业撤销其县商粮局党组成员、风石堰镇花屋村第一书记职务处分，政务撤销其县商粮局副局长职务，按科员定职。给予何安民撤销其花屋村总支部书记、委员职务处分；给予周禄生撤销其花屋村总支部委员职务处分，由风石堰镇党委政府责令其辞去花屋村村主任、镇党代表；给予彭晓林党内严重警告处分，由风石堰镇党委政府责令其辞去花屋村村委委员、会计、镇党代表；给予一旁观看并为赌博参与人员提供矿泉水等服务的周晓英党内警告处分。

鉴于当前全县脱贫攻坚已进入啃硬骨头、攻坚拔寨、巩固成果的关键阶段，为确保风石堰镇花屋村脱贫攻坚不脱节、不断档、不偏离，按既定目标扎实有序推进，7月23日县委安排县扶贫办等单位派出17人分8个组对花屋村基础工作、精准度和政策落实情况逐贫困户入户核查，进一步对花屋村脱贫攻坚加强指导；责令县商粮局另外安排得力干部担任驻花屋村扶贫工作队队长；责令风石堰镇党委立即安排得力包村干部进村主持村支部工作。

为防止类似事件发生，祁东县委县政府已派出强有力的巡查督查组，对驻村扶贫工作开展常态化督查，同时重申驻村帮扶工作“十条规定”，明确帮扶工作队职责和任务，强化驻村工作队日常管理和奖惩考核，确保全县脱贫攻坚取得扎实成效。

责任编辑：张玉