汪洋主持召开推动实施乡村振兴战略座谈交流会

原标题：汪洋主持召开调研协商座谈会 就推动实施乡村振兴战略进行座谈交流

新华社北京7月23日电（记者姜潇）7月23日，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋在京主持召开调研协商座谈会，与民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表，就相关党派团体今年上半年开展的推动实施乡村振兴战略重点考察调研进行协商。中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权出席座谈会。

汪洋充分肯定相关党派团体开展调研取得的成果。他指出，以习近平同志为核心的中共中央，对加强政党协商作出一系列规范化制度化安排，为各民主党派、工商联和无党派人士履行职能提供了更加健全的制度保障。调研协商是政党协商的新探索，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要形式。相关党派团体要在吃透中共中央大政方针的基础上，发挥优势、扬长避短，深入基层、摸准情况，提出高质量、建设性的意见建议。有关部门要高度重视调研协商，为相关党派团体调研提供更有力的支持，积极回应各党派团体和党外代表人士的呼声，采纳合理的意见建议。要在会协商、善议政上下更大功夫，不断完善调研协商的制度和程序，提高协商的针对性和有效性，彰显我国新型政党制度的优势。

民进中央主席蔡达峰、农工党中央主席陈竺、九三学社中央主席武维华、台盟中央主席苏辉、全国工商联主席高云龙、无党派人士代表郭雷先后在座谈会上发言。他们高度评价中共中央提出实施乡村振兴战略的重大意义，并结合调研提出一系列建议，主要包括：加快建立党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的乡村社会治理体制，在相关工作中尊重群众意愿，保障村民合法权益；深入开展精准健康脱贫，加快提高基层医疗服务能力，为乡村振兴提供健康支撑；积极开展乡村环境综合治理，坚持规划先行、因时制宜，防止不顾实际铺摊子、搞“形象工程”；支持民营企业参与乡村振兴，完善相关政策，破解用地指标少、项目融资难等问题；统筹推进跨区域人口布局优化工程，实现乡村振兴与城镇化适度衔接等。

巴特尔、刘新成、何维、邵鸿参加座谈会。国家发展改革委、民政部、财政部、住房城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国务院扶贫办负责同志与党外人士进行了互动交流。

责任编辑：余鹏飞