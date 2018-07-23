“井冈山精神宣讲第一人”毛秉华病逝 享年90岁

原标题：“井冈山精神宣讲第一人”毛秉华因病逝世，享年90岁

毛秉华 资料图

7月23日4时44分，第五届全国道德模范、中国好人、井冈山精神宣讲第一人毛秉华因病逝世，享年90岁。遗体告别仪式将于25日9时在井冈山市新城区举行。

毛秉华的一生是无私奉献的一生。作为一位离休老干部，他坚持义务宣讲井冈山精神，常年捐款救灾、爱心助学、支持扶贫，是远近闻名的井冈山上“活雷锋”。

自1968年调任井冈山革命博物馆馆长，他始终重视继承和发扬井冈山精神，收集井冈山斗争史料。离休后，只身一人跑遍了湘赣两省边界各县的农村，还到全国各地拜访了32位老红军和红军后代，收集革命文物21件，掌握了大量珍贵的第一手资料。他坚持五十年如一日义务宣讲井冈山精神，累计作井冈山精神宣讲报告近2万场，平均每年讲课300多场，听众累计达200万人次。

毛秉华的离休工资大部分用于义务宣传所需的开支，并先后向汶川、玉树等地震灾区捐款8000余元，为井冈山茅坪脱贫攻坚捐款10万元，个人捐款和筹款帮助180多位贫困生上学，累计捐款达21万余元；上交特殊党费和设立公益事业基金共15.1万元；先后为15所中小学筹资1100多万元，累计筹集500余万元支持地方建设。他先后主编了《天下第一山》、《井冈红旗谱》《井冈诗词选》、《永远的丰碑》等著作。

毛秉华的一生是光荣的一生。他先后荣获第五届全国道德模范、全国“老有所为”精英奖、全国优秀共产党员、全国“五一”劳动奖章、中宣部“理论宣讲先进个人”、全国关心下一代工作委员会“先进个人”、全国社区工作“先进个人”、全民国防教育“先进人个”、中国人民解放军国防大学“优秀导师”、江西省优秀共产党员、江西省“劳动模范”、江西省“十大井冈之子”等260多项荣誉。

来源：江西网络广播电视台

责任编辑：张玉