四川北川平武遭遇8级狂风 瓦片掀飞电线杆被折断

原标题：四川北川平武遭遇狂风 部分乡镇停电农房受损

23日下午，四川绵阳北川、平武等地的部分乡镇遭受狂风袭击，街道停电、农房受损。

23日15时56分，北川气象局发布大风黄色预警信号，乡镇立即启动应急预案应对9级大风。在北川安昌、永安、擂鼓等乡镇，大风持续半小时，部分农房的瓦片被掀翻。预计未来72小时，北川部分地方仍将出现8到9级阵性大风，并伴有强降水、雷电等强对流天气。

在平武县，平通镇、响岩镇风灾最为严重，最大风力为8级。 大风造成平通镇街道停电，多处农房屋顶、瓦片被掀飞，部分电线杆和树枝被折断。目前，北川、平武的灾情正在进一步统计，暂未收到人员伤亡报告。（央视记者 郑波）

责任编辑：余鹏飞