最高检检察长：探索检察与行政机关干部交流机制

原标题：张军：敢为人先奋发有为深入推进检察改革

张军在深圳调研时寄语改革开放前沿检察机关

敢为人先奋发有为深入推进检察改革

7月23日，最高人民检察院党组书记、检察长张军在深圳市检察机关调研。图为张军检察长与检察干警座谈。摄影：曾强

7月23日，最高人民检察院党组书记、检察长张军在深圳市检察机关调研。图为张军检察长与检察干警座谈。摄影：曾强

正义网深圳7月23日电（全媒体记者 姜洪）最高人民检察院党组书记、检察长张军今天在深圳市检察机关调研时要求，广东省和深圳市检察机关要坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，不辜负习近平总书记对广东和深圳的期望，继续充分发挥改革领头人作用，把检察改革不断推向前进，为新时代法治建设作出更大贡献。

7月23日下午，张军一行下了飞机就直奔深圳市检察院开展调研。调研组首先通过观看深圳市检察院的视频专题片，了解深圳市检察工作情况。随后，工作人员介绍并演示了深圳市检察机关落实办案责任制数据监测平台。对该市检察机关充分利用大数据并将其打造成“电子监督员”“电子督察员”“电子监控员”的经验做法，张军表示首肯。

广东省检察院检察长林贻影、深圳市检察院检察长王雁林介绍了广东省和深圳市检察工作的基本情况，坦承了检察工作中遇到的主业意识有待强化、检察工作发展不平衡、专业化建设有待加强等问题。对这些问题，张军一一回应，并与检察干警热烈交流。

张军表示，在改革开放40周年来到改革开放最前沿，感受很不一样。“东方风来满眼春”。近年来，广东省和深圳市检察机关利用改革开放最前沿优势，积极解放思想，勇于开拓创新，讲政治顾大局、有担当敢创新，在探索检察办案机制等方面积累了很多有益经验，走在全国前列。大家所提出的检察工作中遇到的问题和对最高检的意见建议，都紧紧围绕检察业务，体现了强烈的问题意识，体现出检察机关和检察人员干事创业、不甘人后的精气神。

张军指出，检察机关在新时代谋发展重自强，首先要有正确理念的指引。要正确认识监督与办案的辩证统一关系，以办案为中心，在办案中监督、监督中办案。要树立双赢多赢共赢的监督理念，坚持政治效果、法律效果、社会效果相统一。要建立典型案例发布制度，注重突出检察官指控证明犯罪的过程，通过强化案例指导来统一司法尺度。要创新检察管理，创新干部人才来源、检察官能力培养方式，积极为检察人员创造干事创业的良好环境，让检察官的价值在岗位上淋漓尽致地展现出来。要积极探索检察机关与行政机关干部交流机制，善于借用“外脑”。

张军强调，在全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局中，检察机关要进一步振作精神，奋发有为，忠实履行法律监督职责，深入推进检察改革，从供给侧提供更优的检察产品，不断满足人民群众在新时代内涵更丰富、水平更高的新需求，为新时代检察事业创新发展作出更大贡献。

最高检党组成员、副检察长童建明参加调研。

责任编辑：张玉