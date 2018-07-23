杨振国任武警某部书记 原任北京卫戍区政工部主任

原标题：北京卫戍区政治工作部原主任杨振国已任武警某部党委书记

澎湃新闻记者 岳怀让

离任北京卫戍区政治工作部主任后，杨振国少将的最新职务已披露。

澎湃新闻记者从权威渠道获悉，原任北京卫戍区政治工作部主任的杨振国少将已出任武警某部党委书记职务。

杨振国至晚于2015年8月初担任北京卫戍区政治部主任，后于2016年“八一”建军节前夕晋升少将军衔。

今年1月20日，《北京日报》发布的北京市十四届人民代表大会常务委员会第39号公告披露，解放军驻京部队选出的市十五届人大代表杨振国，因工作变动调离本行政区域，依照代表法的有关规定，其市十五届人大代表资格终止。

随后，杨振国曾以驻闽部队领导身份公开亮相。接替杨振国担任北京卫戍区政治工作部主任的是副军级大校侯社林。

北京卫戍区是担负首都警卫和守备勤务的军队组织，负责北京地区的军事警卫、守备任务，开展民兵、兵役和动员工作，维护军容风纪，协助地方维护治安等。

本轮军改中，北京卫戍区和新疆军区、西藏军区一起划归陆军管理，现任北京市委常委、北京卫戍区政委姜勇中将同时也是陆军党委委员。

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