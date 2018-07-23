山西方山县原书记李少杰被降为正科级非领导职务

原标题：山西方山县委原书记李少杰因违纪违法被降为正科级非领导职务
日前，山西省纪委监委严肃查处了2起党员领导干部违纪违法案。现将2起案件公开曝光如下。
1。方山县委原书记李少杰违纪违法案。2006年至2012年，李少杰违反组织纪律，为谋取人事利益，给予他人财物；2007年至2012年，违反廉洁纪律，收送礼金；2013年，违反国家法律法规规定，为谋取不正当利益，给予他人财物。2018年7月，李少杰同志受到留党察看二年、政务撤职处分，降为正科级非领导职务，违纪所得予以收缴。
2。运城市纪委原常务副书记毋昆峰违纪违法案。2013年12月，毋昆峰违反中央八项规定精神，收受礼金，让下级单位支付应由其个人承担的费用；2008年至2016年，违反组织纪律，不如实向组织说明问题，为谋取人事利益，收受、给予他人财物；2006年至2008年，违反廉洁纪律，向他人赠送购物卡；2007年，违反国家法律法规规定，以解决工作经费为由乱摊派。2018年7月，毋昆峰同志受到留党察看二年处分，取消正处级退休待遇，按照副科级确定退休待遇，违纪所得予以收缴。
来源：山西广播电视台
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