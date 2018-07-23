山东省委宣传领导小组:遇事不遮遮掩掩更勿冷冰冰

原标题：省委意识形态和宣传思想工作领导小组第二次会议召开

省委意识形态和宣传思想工作领导小组第二次会议召开

用习近平新时代中国特色社会主义思想强基铸魂

更加积极主动做好意识形态各项工作

7月23日上午，省委意识形态和宣传思想工作领导小组召开第二次会议，分析当前意识形态领域有关情况，研究意识形态工作巡视反馈意见整改方案和省委有关意见，安排部署下步工作。

省委书记、省委意识形态和宣传思想工作领导小组组长刘家义主持会议并讲话，王清宪、关志鸥、唐洲雁和领导小组成员参加会议。

会议指出，当前，我省意识形态工作基本面和总体态势积极健康向上，但也面临新的挑战和新的风险隐患，意识形态工作层面的短板还比较明显。各级各部门各单位要深刻认识抓好意识形态工作的紧迫性、重要性，清醒把握我省意识形态工作面临的形势，切实提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”、“两个维护”，下好先手棋、打好主动仗。

会议强调，要更加积极主动适应新形势，聚焦重点、创新方式，做好意识形态各项工作。一是用习近平新时代中国特色社会主义思想强基铸魂，做到内化于心、外化于行。二是继续围绕省委中心工作，充分发挥舆论引导作用，形成主流舆论强势，凝聚推进工作的强大正能量。要进一步健全完善舆情监测和研判机制，形成意识形态工作合力，对发生的重大舆情随时研判、果断处置。要以真实、准确、及时、用情为原则，切实做到主动发声、正面引导、回应关切，遇事不遮遮掩掩，更不能冷冰冰、干巴巴，而要充满真情地回应广大人民群众关心关注的问题。要以庆祝改革开放40周年为契机，全方位展示我省涌现出的典型经验和取得的成绩，树立山东开放创新的良好形象。三是进一步加强阵地管理，坚持党管媒体，加强对报纸、期刊、图书、广播、电视、互联网及“两微一端”的管理；在高校落实好意识形态责任制，不断巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。四是全面加强党对宗教工作的领导，严厉打击非法宗教传播和邪教活动，着力抓好新时代文明实践中心建设。五是切实抓好巡视反馈意见突出问题整改，把意识形态安全网扎得更实更密。省级新闻单位要进一步加大舆论监督力度，对贯彻落实党中央部署、省委要求不积极、不到位，对涉及人民群众切身利益问题不闻不问、不担当不作为甚至违法乱纪的，坚决予以曝光。

会议要求，要以改革创新精神激发宣传思想文化工作活力，深化文化体制改革，破解文化发展的体制性障碍、机制性约束，提升文化事业单位的服务效能。各级党委（党组）要从严落实意识形态工作责任制，主要负责同志担负起第一责任人职责。要在监督检查上动真格，切实把意识形态工作责任制监督检查变成“硬指标”，通过严格考核问责倒逼责任制落实，筑牢意识形态安全防线。

责任编辑：张玉