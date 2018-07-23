尹红星任驻徐州某集团军首长 之前在南部战区任职

原标题：南部战区陆军纪委副书记尹红星少将调任驻徐州某集团军首长

澎湃新闻记者 王俊

官方媒体近日公开的新闻报道披露，原任南部战区陆军纪委副书记的尹红星少将近期已调任驻徐州某集团军首长。

据江苏省徐州市《徐州日报》7月23日报道，“八一”建军节来临之际，徐州市委书记周铁根，市委常委、秘书长吴新福，副市长赵兴友等来到驻徐某集团军走访慰问广大官兵，向他们致以节日问候和美好祝愿，集团军首长尹红星、段应民、张晓等参加活动。

上述官方消息披露了尹红星少将近期履新的信息。

官方公开信息显示，尹红星曾任原济南军区71352部队政委等职务，2016年调任南部战区陆军纪委副书记，2017年7月晋升少将军衔。

另外值得一提的是，徐州是东部战区陆军第71集团军驻地，上述《徐州日报》提到的驻徐某集团军首长段应民、张晓此前分别以第71集团军参谋长、政治工作部主任身份亮相过。另外，今年6月5日之前，原任第71集团军政委的徐德清少将已升任西部战区陆军政委，晋升为副战区级将领。

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