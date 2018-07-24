上半年谁挣钱最多 这两市人均可支配收入突破3万

原标题：上半年谁挣钱最多？京沪人均可支配收入突破3万元

中新经纬客户端7月24日电（李鹏飞）国家统计局近日公布了31个省份2018年上半年居民人均可支配收入。数据显示，上海、北京上半年居民人均可支配收入已超过3万元，浙江、天津超过了两万元，其中上海以32612元居全国首位。你的收入拖后腿了吗？

京沪上半年人均可支配收入突破3万元

国家统计局16日发布数据显示，2018年上半年，全国居民人均可支配收入14063元，同比名义增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.6%。

居民可支配收入，指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入，既包括现金收入，也包括实物收入。按照收入的来源，可支配收入包括工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入。

中新经纬客户端（微信公众号：jwview）梳理发现，2018年上半年居民人均可支配收入超过全国平均水平的省份有上海（32612元）、北京（31079元）、浙江（24147元）、天津（20986元）、江苏（19885元）、广东（18709元）、福建（17016元）、辽宁（15337元）和山东（14967元）。

在31个省份中，上海、北京居民上半年人均可支配收入超过3万元，浙江和天津超过了两万元，位居全国前列。其中，上海居民人均可支配收入达到32612元，排名全国第一。

上海上半年居民人均消费支出超两万元

资料图 中新经纬张义华 摄

收入水平提高，消费能力也随之水涨船高。国家统计局的数据显示，2018年上半年，全国居民人均消费支出9609元，比上年同期名义增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.7%。

中新经纬客户端（微信公众号：jwview）梳理发现，2017年上半年，上海、北京、天津、浙江、广东、江苏、福建、辽宁这8省市居民人均消费支出超过一万元。

其中，上海居民不仅挣钱最多，花钱也最多。上半年上海居民人均消费支出为21321元，是全国人均消费支出最多的地区。北京、天津上半年居民人均消费支出分列第二、三位，北京为19670元，天津为14708元。

国家统计局新闻发言人毛盛勇7月16日在新闻发布会上指出，从需求看，消费对经济增长的基础性作用在不断地巩固。上半年消费对经济增长的贡献率达到78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点。（中新经纬APP）

责任编辑：桂强