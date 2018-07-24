黑龙江宁夏甘肃多地爆发山洪：农作物受损严重

原标题：黑龙江、宁夏、甘肃多地爆发山洪：河水倒灌、农作物受损严重
从18号开始，黑龙江省伊春、绥化、大兴安岭等地区出现暴雨，其中，铁力市多个农场发生山洪下泄，河水倒灌。从昨天夜里开始，宁夏银川贺兰山遭遇了特大暴雨并且引发了山洪，当地的农作物受损严重，银川市镇北堡镇的酿酒葡萄与枸杞的种植基地一片泥泞，多个小水库溃堤。今天上午8点，黄河兰州水文站流量达到3600立方米每秒，形成黄河2018年第2号洪水。黄河防总决定，今天8时起，启动黄河上游防汛Ⅳ级应急响应，并决定刘家峡水库出库流量按1000立方米每秒控泄。同时，黄河防总要求上游青海、甘肃、宁夏、内蒙古四省（区）加强局地强降雨防范，做好山洪、泥石流等灾害防御工作，及时转移受威胁区人员。
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