台军刻意曝光导弹部署 台媒：避免解放军“挑衅”

原标题：台媒：解放军军机频繁绕台 台刻意曝光“爱国者”导弹部署
参考消息网7月24日报道 台媒称，据透露，应对解放军军机“远海长航”绕台，台军方于7月14日台军台东志航基地举行营区开放活动，首度让台东部署“爱国者”-3型导弹阵地曝光。据了解，“爱国者”导弹阵地部署一直被列为机密，这次刻意借营区开放活动公开，目的是让大陆知道，台军在东部的防空作为，避免解放军军机做出“挑衅”或“擦枪走火”的动作。
据台湾《中国时报》7月23日报道，台军台东志航基地营区在7月14日开放时，台军除刻意展示“爱国者”导弹发射车外，在机场跑道旁部署的发电站与导弹车也毫不掩藏。事实上，在7月14日基地开放前后，台当局防务机构还特别邀请媒体两度赴志航基地采访。这个月内，三度让媒体走访台东志航基地，用意明确。
据指出，目前部署在台东志航基地的“爱国者”导弹连，是采“爱国者”-3型与“爱国者”-2型性能提升弹混合部署，防卫方向均朝东岸外海，以扇形方式放列。
报道称，“爱国者”导弹共有九个连，原均部署于北中南，台北、台中与高雄三个都会区，现在抽掉中南部两个连，轮流分别进驻花莲与台东。依据台军方内部的规划，随着“天弓”-3型导弹量产，未来东部的防空将以“天弓”-3型导弹为主，“爱国者”仍会部署于都会区，作为反导弹之用。
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