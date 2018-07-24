蔡奇：全力应对汛期台风叠加影响 确保万无一失

来源：北京日报

原标题：蔡奇：全力应对汛期台风叠加影响，各级严阵以待确保万无一失！

昨天和今天一早，市委书记蔡奇连续来到市委值班室，通过视频系统连线市防汛抗旱指挥部，以及市气象局、密云区、市应急办等单位，详细询问当日天气会商研判和抢险救灾情况，指挥调度防汛工作。

蔡奇向连日坚守在防汛抢险一线的党员干部、公安消防、武警官兵致以亲切慰问，表示，大家的工作体现了新时代担当精神，是贯彻落实习近平总书记以人民为中心的发展思想和对防汛抢险救灾工作重要指示精神的实际行动。

他强调，各级党委政府要全力做好应对汛期和台风叠加影响给华北地区带来新一轮强降雨的准备，党员干部坚守一线，严阵以待，把确保人民群众生命财产安全作为底线，确保防汛工作万无一失。

近日，密云区连续遭遇三场强降水，累计降雨量近600毫米。当听到密云区石城镇黄峪口村与外界联系道路被冲毁、区里和有关部门正在组织村民转移时，蔡奇叮嘱，转移务必确保安全，尤其注意夜间行路安全，照顾好老人和孩子，妥善安排好村民生活。

根据市气象局会商研判结果，今年第10号台风“安比”从上海登陆后，今早已抵达苏鲁两省交界，正以每小时约20公里的速度向京津冀迫近，预计今天后半夜至明天在全市形成新一轮强降雨。

蔡奇强调，台风形成的低压系统外围云系能够到达华北地区，并将带来大风暴雨，威力不容小觑，各区各部门务必保持高度警惕。目前一些地区土壤饱和度偏高，新的强降雨将对全市防汛工作带来严峻挑战，市防汛抗旱指挥部要在全市范围内进行再动员、再部署，各级要严阵以待，做好应对“安比”的周密准备。气象部门要加强监测、研判，及时为有关部门及各区提供精准的气象预报，为全市防汛工作提供坚实保障和决策依据。

蔡奇要求，这次降水过程长、雨量大，防汛任务重，情况复杂，区、镇、村三级党员干部要在岗在位在责，继续保持战时状态。

要备足防汛应急力量，平原区做好防内涝工作，同时注意及时除险，防范施工现场、建筑物、户外广告牌受大风影响造成的灾害。

重点河流、堤坝和山区险户、险村、险段，以及地质灾害易发区要加强巡查，该转移群众的，要马上转移，不容迟疑。台风过后，防汛防灾还在进行时，要更加注意防范泥石流、山体滑坡、塌方等次生灾害。

要总结经验、把握气象规律，进一步完善应急预案，加强应急避险工作。险村需整体搬迁的要适时安排。

蔡奇指出，关键时刻看担当，险情面前最能考验我们的党员干部，全市党员干部、基层党组织在近期防汛抢险工作中发挥了先锋模范和战斗堡垒作用。目前仍在主汛期，各级要在岗在位，做到群众在哪里、党员干部就要在哪里，确保平安度汛。

市领导林克庆、崔述强参加指挥调度。副市长卢彦、市政府秘书长靳伟分别在市防汛办、市应急办指挥防汛工作。

直击

密云暴雨后转移村民安置点

连日暴雨，北京市密云区石城镇黄峪口村累计降雨量达到584毫米。进村道路被毁，山体含水量接近饱和，地质灾害随时可能发生。

7月22日，该村172名受困村民在300多名武警官兵和消防战士以及4架直升机的立体救援下，已经全部安全抵达27公里外的溪翁庄镇水库中学临时安置点。

今天，北京日报（Beijing_Daily）记者探访溪翁庄镇水库中学临时安置点，记录乡亲们在这里的生活。

早晨8：00，村民统一到食堂就餐，学校已经准备好肉烧饼、煮鸡蛋、小米粥、咸菜等。

村民三三两两围桌而坐，吃得很香，并没有什么不适应。早餐后，大家回到宿舍里简单收拾，一般每个宿舍住4-6人，腿脚不便的人都安置在了下铺。

同时，位于宿舍楼一层的医疗卫生室忙碌起来，2名医生和1名护士为村民准备了快速血糖仪、心电图机，进行例行身体检查。

住宿区设在水库中学宿舍楼，可提供房间50个，床位280个。被褥、电扇、暖水瓶、杯子、花露水等生活必需品一应俱全。楼道里，一位村民抱起自己的外孙嬉戏。

密云区鼓楼社区卫生服务中心的医务人员为老人测血压。

一位村民在宿舍里和朋友视频通话。

一些村民在甬路上、操场边休息聊天。

村民郭玉贤老人给别人讲起自己出村的惊险仍然心有余悸：“那水都到我的腰了，消防员把我背出来的，背得满头大汗。”

谈到在这里的生活，郭玉贤老人说：“在这里住着多好啊，有吃有喝，还不用自己做饭，我都不想回去了。”

村民刘凤芝来到救助点的第一件事就是给亲戚朋友打个电话，报个平安。

8岁的沈博宇小朋友这次和爷爷奶奶一同被转移到安置点。

宿舍里，沈博宇忙着写暑假作业，他的爷爷给亲戚打电话介绍安置点的情况。

为了方便孩子暑期学习，安置点的工作人员专门为他们准备了课桌椅。

密云区食药局工作人员正在对安置点食堂食材进行取样。

检测车内，安置点的食材经过严格检验，保证乡亲们用餐安全。

开饭前，村干部用扩音器给大家开会，叮嘱乡亲们注意秩序，杜绝浪费。

酱爆鸡丁、醋溜白菜、烧豆腐、炒菜花，安置点每餐都为乡亲们提供种类丰富的饭菜。

为了迎接172名村民的到来，水库中学校长张克昌要求正在暑假中的老师全部到位。

每天有18名教师帮助照顾村民起居，其中6人专门值守在宿舍楼里，负责群众安全和随时解决问题。

食堂里每天有5名厨师准备一日三餐，今天的午餐是四菜一汤，村民们自觉到5个窗口排队取餐，吃得都很干净，没有浪费。

接过热气腾腾的饭菜，老大爷高兴地笑了。

饭菜可口，小朋友食欲大开。

午饭四菜一汤，主食有米饭和花卷，乡亲们吃得舒心。

一位老人行动不便，工作人员帮她把饭菜打回宿舍。

一位小朋友饭量大，一直吃到了最后一个。

安置点的工作人员在旁边一直等他吃饱后再收餐盘。

吃饱喝足，孩子们在楼道里做起了游戏。

下午最热的时候村民领到区里送来的拖鞋，分批去洗浴楼冲凉，1：30-4：00浴室对女性村民开放，4：00-6：00是男村民沐浴时间。

村书记饶仕忠一再叮嘱：“年轻的照顾一下老人，最好是陪老人一起洗澡，都给搀着点。”

暴雨造成村里断水，9岁的李元浩到了安置点赶紧洗个热水澡。

下午，乡亲们三三两两地坐在楼前拉起家常。

截至23日下午，2名村民因身体不适被送往密云区医院，30余人投亲靠友离开安置点，目前尚有135名村民，其中包括 老人33人，小孩9人，预计他们将在这里生活一周，视雨情再择期回家。

责任编辑：桂强