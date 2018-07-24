新京报：疫苗安全 攸关社会的基本安全感

原标题：直面公众关切，对问题疫苗零容忍

社论

只要公共部门永远站在公共利益这一边，能肩负起“一查到底”的公共担当，疫苗安全焦虑也就能在有效治理下散去。

长春长生生物疫苗事件，这几天牵动了无数国人的心。正在国外访问的中共中央总书记、国家主席习近平对此事作出重要指示，指出长春长生生物违法违规生产疫苗行为性质恶劣，令人触目惊心，要求有关地方和部门要高度重视，立即调查事实真相，一查到底，严肃问责，依法从严处理；要及时公布调查进展，切实回应群众关切。

而从中央到地方，都对此事做出了反应：国务院已建立专门工作机制，派出调查组进驻长春长生生物进行立案调查；公安机关已对长春长生生物立案调查，该企业董事长及4名高管被依法审查；另外，20余省份集体发声，多地宣布停用长春长生生物狂犬病疫苗。国家药监局、证监会也分别对长春长生生物相应的涉嫌违规违法之处展开调查。

疫苗安全，直接关系下一代的健康，攸关社会的基本安全感。以幼儿用药安全的角度讲，说它是“悠悠万事，唯此为大”也不为过。正因如此，习近平总书记的指示中，出现了“性质恶劣”、“触目惊心”、“一查到底”、“严肃问责”等严厉措辞，传递的治理决心不言而喻。

习近平总书记的重要批示、国家多部门的反应，对于挽回民众信心、缓解社会恐慌，意义可谓举足轻重。这与舆论场这几天所积累的担心、焦虑，形成了情感上的共鸣与公共态度的共振。

这也说明，对疫苗事件处置，从中央到民间，都不存在暧昧态度和“大事化小”的余地，共识只有一个：对问题疫苗零容忍，对于拿公众安全当儿戏、在最基础的公共产品上动手脚的个人、企业，必须付出严重的代价。

按照中央的要求，当前各地及相关部门需要做的工作还有很多。应看到，这次事件的处置有着几层的复杂性：首先，处在暴风眼上的是长春长生生物，但信用存疑的问题疫苗和厂家，绝不止一家、一地。利用这次契机，“对所有疫苗生产、销售等全流程全链条进行彻查”，与个案处理，应同步进行。

再者，“严肃问责，依法从严处理”涉事监管部门负责人、企业之余，对于已接种问题疫苗的幼儿采取补救措施，并增加涉疫苗安全信息披露的供给与科普密度，刻不容缓。

还有，此次疫苗危机的爆发，长春长生生物只是最新的导火索，修复社会长期积压的疫苗信任裂痕，要超出个案处置，从疫苗监管到企业管理，都该有制度性检视和系统性补漏。

目前，多地已对涉事品牌、批次的疫苗流通情况进行通报。这种快速反应值得肯定。各地对疫苗流向以及接种情况，应该在实事求是的基础上，尽快形成全面、公开的调查报告，向公众交底。像接种了问题疫苗的孩子，是否需要补种，又如何确定已接种的疫苗属于安全范畴等当下最急务的公共关切，各地和各部门都应该拿出系统而科学的解决方案，避免衍生次生问题。

只要政府与公共部门永远站在公共利益这一边，永远能肩负起“一查到底”的公共担当，那无论牵涉到何等复杂的利益勾连，公众都不会相信个别无良企业能一再犯错而安然无恙。

从眼下声讨并惩处作恶者，“切实回应群众关切”，到未来的疫苗信任重建，公共治理和监管层面的态度与担当至关重要。期待各级政府和部门以有效作为直面公众关切，巩固公众的安全感与信心，不负承诺与期待。

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责任编辑：桂强