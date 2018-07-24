原标题：公租房供应上半年“爆发”： 北京已分配1.26万套

本报记者 宋兴国 实 习 生 李秋珊 北京报道

“租售并举”背景下，公租房成为改革城市住房供应体系的重要抓手。

根据北京市住建委近日公布的消息，截至6月底，北京市已启动公租房分配（含市场租房补贴）1.26万套（户），其中实物房源约1万套，新增市场租房补贴发放2600户。北京已完成全年政府实事任务分配公租房1.5万套（户）的84%。

21世纪经济报道记者注意到，不仅是北京，2017年确定的租赁住房试点城市，在2018年纷纷发力租赁市场。在加大供应的同时，如何通过项目选址、定价机制等政策手段的改善，实现缓解城市住房供需矛盾的目标，也成为北京等住房政策标杆城市的尝试重点。

公租房落地加速

公共租赁住房是指由国家提供政策支持，社会各种主体通过新建或者其他方式筹集房源、专门面向中低收入群体出租居住的保障性住房。与过去的廉租房不同，公租房的租金定价将结合市场化和住房保障的因素。

2017年7月，住建部确定了广州、深圳、南京、杭州、厦门、武汉、成都、沈阳、合肥、郑州、佛山、肇庆等12个首批住房租赁试点城市。2017年8月住建部与自然资源部，共同确立了北京、上海等13个城市试点集体建设用地建租赁住房，这使北京、上海也纳入住房租赁试点。

7月23日，易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，这14个城市，也成为了2017年以来出台租赁政策的密度最为频繁、公租房推出力度最大的城市。其中，又以人口流入最多、住房供需矛盾最为紧张的一线城市，政策力度最大，工作推进最快。

2018年初，上海市市长应勇在上海市第十五届人民代表大会第一次会议上作政府工作报告时称，2018年将加大租赁房建设力度，新建和转化租赁房源20万套，新增代理经租房源9万套。

据我爱我家研究院的一份报告指出，2017年下半年至今，上海以32块纯租赁用地，总建面204.2万平方米的供应高居全国榜首。

广州则按照不同租房群体，多批次推出房源。据21世纪经济报道不完全统计，2018年至今广州已推出公租房超过1万套。其中，面向用人单位整体租赁的新就业无房职工公租房4720套、面向个人及家庭的新就业无房职工公租房1540套、面向符合条件户籍家庭的公租房4006套、面向来穗务工人员的公租房1021套。

而深圳则在其6月发布的“楼市新政”明确，2018-2020年建设筹集各类住房42万套，其中人才住房、安居型商品房和公共租赁住房不少于25万套；其中市场商品住房占住房供应总量的40%左右，人才住房、安居商品房占40%左右，租赁住房20%左右。具体到2018年，则提出力争供应的保障房5万套，其中公租房约2.26万套。

除了加紧供应，一些城市也在政策支持和规范的角度，不断完善公租房政策。

7月17日，杭州出台了《关于进一步加强对企业自持商品房屋租赁管理的通知》，强调企业自持商品房屋对外出租单次租期不得超过10年，单次收取租金的期限不得超过1年。

此前，杭州曾提出，2018-2020年新增租赁住房占新增商品住房总量的30%。上述我爱我家报告也显示，杭州的公租房推出面积在全国排名前三。

郑州则对租金提出了新的要求。5月，郑州方面提出将在2018年实现公共租赁住房实物配租7000 套，并明确了人才公寓申请条件、分配方式、租金标准等。其中，租金标准原则上按照不高于同区域住房市场租金70%的标准确定。

服务城市人才需求

业内人士指出，对于房价相对较高的热点城市而言，形成“高端有市场、中端有支持、低端有保障”的住房体系，对于留住人才、提升城市竞争力，有着重要意义。

其中，在购房年龄推迟、租房需求扩张的背景下，公租房的角色越发重要。严跃进认为，相比于过去的廉租房，公租房由于相对市场化的定价模式，在房价相对较高的这些城市，所能服务的受众群体更广。

此前，中国人民大学公共管理学院副院长严金明在接受21世纪经济报道记者采访时曾表示，集体建设用地建设租赁住房等政策的推出，一个重要目的就是通过住房供给结构的调整，把过去通过购买商品房“一步到位”满足住房需求的方式细化，解决当前困扰人口净流入城市的住房供需矛盾。

这也让公租房等政策性住房，如何配合城市发展的人才需求，成为这些城市在加大供应的同时所探索的重点。

以北京为例，作为全国最早的试点城市之一，2017年，北京市实现集体土地租赁住房用地供应203.9公顷，此类土地也是北京增加租赁型职工集体宿舍等公租房的主要来源。但从与市中心的绝对距离和通勤条件来看，一些项目被认为距离市中心较远，其实际效用受到质疑。

这也让如何因地制宜、真正满足住房需求，成为公租房等政策关注的焦点。7月20日，北京市住建委发布《关于优化住房支持政策服务保障人才发展的意见》。意见提出，要“以区为主、全市统筹”、结合 “三城一区”及其它国家或本市重点功能区建设，通过结合本市公共租赁住房、共有产权住房等政策规定，来服务保障在京就业创业的人才。

对此，我爱我家集团研究院院长胡景晖分析表示，去年北京发布了发展十个高精尖产业的政策，每个区各有重点发展方向，需要各种类型的人才。因此，各区根据实际情况，因地制宜制定相应的人才政策是十分必要的。

而严跃进则指出，由于公租房定价相对灵活，目标人群跨度较大，部分项目定价可以更高，要争取实现城市区域的、局部的职住平衡。

责任编辑：桂强