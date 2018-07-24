媒体：问题疫苗企业的销售费用 估计落在山东不少

原标题：谁该打一针“加强疫苗”？

木木

东北疫苗造假事件爆发后，北京、天津等地的疾控中心马上站出来表态。

北京市的表态，干净利落：长生生物出问题的两种疫苗，北京市均未采购，公众可以放心接种疫苗。天津市的表态，除了说未采购问题企业的疫苗外，还很详细地把采购疫苗的厂家公示出来，估计天津市民看了，就更放心。

北京、天津的“安民告示”，对纾解两市民众内心的不安，无疑具有积极作用；其他未采购问题企业疫苗的地方，在随后的几天，估计也会陆陆续续地发布相同的“安民告示”。依据既有经验，只要类似的告示一出，侥幸没被黑心商家害到的老百姓，原本紧张、激愤的心情，大致都会很快就松弛下来。按照心理学的一般规律，脑神经一旦松弛下来，遗忘，也就开始准备着粉墨登场了。

这当然也怪不得老百姓，一是因为，在现实生活里，让大家操心的事情实在是太多，衣、食、住、行，工作、医疗、子女教育……哪件事情摊到脑袋上，都够让人懵圈儿好一阵子的，被问题疫苗刺激的神经一旦“稍息”，马上就有新生力量争着顶上来，老百姓都是普通人，脑容量都有限得很，不马上遗忘，身体又怎么受得了。

二是因为，一次、两次的短促刺激，哪怕再强烈，文化基因的既有规范，也很难因此而发生“突变”。这一点，已经被无数次地验证过，想否定，估计也没人好意思。

除了安定民心、让大家的神经松弛下来之外，如果说，北京、天津的“安民告示”还有什么作用的话，大约就是又一次强烈地暗示各色人等：想过踏实日子，还是尽量选择北京、天津之类的大都市；尤其是北京，天安门在的地方，人人都说是首善之区，坏人们想在这儿干坏事，大约总归都得提前掂量掂量自己的脑袋吧。从这个角度看，像北京这样的一线核心大都市，恐怕还是人人心中无比向往的地方。

再拣一件事儿说说。据媒体报道，问题疫苗大多跑到山东去了。如果单就纯粹的“经济”角度而言，问题疫苗企业好几个亿的“销售费用”，估计落在山东不少，虽然相较全省GDP规模，上亿量级的资金实在算是“毛毛雨”，但具体到个体而言，金额还是挺吓人，看来，山东的一些相关人士，也实在是豪爽得很：你敢给，我就敢要，你敢要求，我就敢从命；至于能引出什么后果，“管它呢！到时候再说。”

拿脏钱的人能这么想，大约环境因素起了很大的促进作用。拿了脏钱发了财，大家羡慕，时间一长，也由不得他熏熏然莫辨东西起来。所以说，有什么样的社会风气、文化脾气、监管体系，就一定会有相应的商业性格。就此而言，社会上不少群体，显然还欠了一针加强疫苗。

免疫疫苗的作用原理是，让人体免疫系统提前认识“敌人”，早做准备；等到“敌人”真入侵了，免疫系统就能马上开始发挥杀敌作用。不打这针免疫针，“敌人”入侵了，免疫系统不分敌我，还是你好、我好、大家好，整天歌舞升平着，任由“敌人”在体内发展壮大，临界点一到，一声呐喊，四处开花地发作起来，整个系统措手不及，很可能陷入不可救药的地步。

道理人人懂，但打针实在疼得很。所以，这一针是打还是不打，是打真疫苗，来真格的，还是打假疫苗，装装样子，估计还得花工夫好好思忖思忖。

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责任编辑：桂强