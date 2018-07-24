海峡两岸台北夏季旅展 大陆运20吨资料吸引游客

原标题：海峡两岸台北夏季旅展，大陆向台运20吨旅游资料吸引游客

[环球时报综合报道]据台湾《旺报》23日报道，20日开幕的“2018海峡两岸台北夏季旅展”持续火爆。为给台湾民众提供更多更丰富的大陆旅游信息，海峡两岸旅游交流协会台北办事处此次新印制2000箱繁体字旅游资料运到台湾，总重量至少20吨。索取资料的民众从展摊排到旅展大门口，一些大陆景点受到台湾民众的青睐。

列入世界遗产的贵州梵净山已经成为贵州旅游的新卖点。贵州省旅游业者称，天眼景区是新开发的科普景点，梵净山虽然过去就很红，如今多了世界文化遗产的加持，台湾游客也多了一两成。宁夏也是近来台湾民众大陆游新热点，除了已有的水洞沟、沙坡头、沙湖和镇北堡西部影城4个5A级景区外，青铜峡黄河大峡谷预估明年将升级为5A景区，给入境旅游带起一股新热潮。传统的冬季冰雪旅游和夏日旅游，在本届旅展也是力推重点。吉林省旅游业者表示，长白山是台湾民众最常去的冬季景点，如今不光是赏雪，越来越多的地方可以滑雪，住宿条件也越来越好。此外，海南旅游持续火爆，现在更打出“生态康养”旅游，从温泉到南药黎医和古早理疗都成了新卖点。

今年前4个月，台湾民众前往大陆人次持续增加，较去年同期增加7万多人次。旅游业评估，若无意外，今年台湾民众赴大陆将首度突破400万人次。岛内最近针对近800名观展民众进行的“赴陆旅游意见调查”显示，近八成受访者对前往大陆旅游抱持高度兴趣，56.4%的人认为旅游理想天数约一周，近一成希望12天以上的深度游。至于“最想去的地点”，大陆东北地区以38.4%的支持率夺冠，华北和华东地区分别有29%和21.3%的台湾民众点名想去；中南、西北和西南地区，想去的比例约为一成。（崔明轩）

责任编辑：桂强