美议员向澳抛南海“自由航行”提议 遭澳外长拒绝

原标题：美议员向澳抛出南海“自由航行”危险提议，澳外长拒绝

[环球时报驻澳大利亚特派记者 刘天亮]美国和澳大利亚23日和24日在美国举行外交国防“2+2”磋商。会前，美国一名国会议员呼吁澳大利亚针对中国实施自己的南海“自由航行”行动，遭到澳外交部长毕晓普的拒绝。

澳美部长级磋商始于1985年，每一到两年举行一次，一般是在澳大利亚的外交部长、国防部长与美国国务卿、国防部长之间举行。据澳大利亚媒体报道，2018年的会谈主题是深化战略联盟，进一步拓展“自由开放的”印度洋太平洋地区和平、稳定、繁荣的共同愿景，朝核问题、基础设施建设、贸易和关税以及俄罗斯问题，都是会谈的重要议题，而“遏制中国在这一地区的战略自信和经济外交”是优先话题。还有媒体称，会谈还将涉及中国对太平洋岛国的“恶意干涉”问题。

《澳大利亚人报》23日报道称，美国国会“澳大利亚之友”核心小组联合主席乔·考特尼会谈之前向澳方抛出了一项他自己也觉得略嫌“冒险”的建议——澳大利亚应像美国那样在南海实施自己的“自由航行”行动，以扭转这一地区的战略态势，并向盟友显示对抗中国“非法行动”的决心。考特尼称：“我们越多规范这些地区的合法航道，就会真正扭转中国非法主张控制这一世界上最关键水域的势头。”

不过，毕晓普立即拒绝了这一危险提议，她说澳大利亚从未在任何地方采取过类似行动，一旦针对中国实施单边的南海“自由航行”行动，将迈出非同寻常的一步。毕晓普还表示，澳大利亚将继续派船只和飞机通过南海的国际水域，而且“确实加快了通过南海国际水域的节奏”。《澳大利亚人报》指出，美国时不时派军舰进入中国主张主权的海岛12海里限制区和南海的争议区域，但澳大利亚的飞机和船只从未进入这些海岛12海里以内的区域。

中国外交部发言人此前曾表示，中方对美澳“2+2”磋商予以关注。希望美澳有关磋商的目的是真正促进地区的和平稳定。

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