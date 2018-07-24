泰媒：泰国学生留学中国 向隔壁的经济大国学习

原标题：泰媒：向隔壁的经济大国学习

泰国《国民报》7月23日文章，原题：向隔壁的经济大国学习 大多数泰国学生选择到欧美留学，但也有一些泰国学生走了另一条路。他们选择中国作为留学目的地，去了解这个发展中国家如何在40年里从一个贫穷的国家发展为经济强国和世界第二大经济体。

25岁的帕查拉马伊是对外经济贸易大学WTO法与经济学专业的研究生。她说：“中国发展之快令人吃惊。我想要了解如何与中国人做生意。”2013年，中国发起“一带一路”倡议，去年对外经济贸易大学开设了“一带一路”奖学金项目。帕查拉马伊就是获得“一带一路”奖学金的17名留学生中的一位。她毕业于朱拉隆功大学政治学系，在工作两年之后，她申请了“一带一路”奖学金。26岁的娜琳则是对外经济贸易大学的一名MBA研究生，她学中文最初是被迫的。娜琳说，她原本对中文不感兴趣，但10年前，她妈妈——一名外交官——要到中国工作4年，她就要求女儿学中文以适应在北京的生活。娜琳在北京上中学，后来随妈妈回泰国。她从摩诃马古德大学毕业后，又在物流行业工作了两年，然后重返北京。

她说：“中国经济增长太快了，我想能从中学到许多。所以，去年，我申请奖学金，又回到这里学习。”这两名学生觉得在中国的生活并不难，尽管一开始会有语言障碍的问题以及社交媒体限制。但两人最终安定下来，享受该国给外国学生的种种便利。她们习惯了在中国的生活，包括中国日益普遍的“无现金”现象。帕查拉马伊说：“北京生活比在曼谷方便。什么都很方便，有良好的公共交通和无现金支付。”22岁的邦沙敦是对外经贸大学经济贸易系的本科生，他喜欢中国的无现金支付，可以网上购物或下订单。他说：“我的生活离不开手机。使用移动支付会打折还有机会得到红包。”娜琳说，她最初到中国生活时，由于语言障碍感到非常孤单，几乎天天都要哭。娜琳说，“以前我从未用过移动支付，所以担心自己是否能适应。但习惯了新支付方法后，我现在购物都停不下来。”娜琳笑着说。不过，当这些学生回国后，中国的这些习惯他们带不回去。帕查拉马伊说：“泰国不用移动支付，泰国没有一款App能覆盖所有商店。”

受中国前沿做法的启发，帕查拉马伊表示，明年读完硕士学位后，她想回去从事与移动支付有关的工作。“我想引进中国的点子，在泰国发展电子商务或在线支付系统。”娜琳则表示，自己不确定要不要毕业后回泰国。“我想在这里待久一些，提升自己。我可能在这里找一份工作。”她说。（作者金塔纳·潘亚尔乌德，乔恒译）

责任编辑：桂强