日媒：中国科学技术进步数量足够 但质量还有问题

原标题：日媒：“科技强国”中国的光与影

日本《中央公论》8月刊，原题：“科技强国”中国的光与影 中国改革开放已经过去40年，中国不仅在经济上，也在科技上领先世界。据日本文部科学省的数据，2015年中国的大学、科研机构和企业的研发经费总额为42兆日元，30年内增长了40倍。中国研发经费急速增长的原因不单单是经济快速发展，更在于中国规定科研经费增长幅度必须超过财政收入增长幅度。

中国的方针已经很好地体现在成果上。今年1月，全美科学财团总结的报告显示，2016年中国发表论文数量为43万，超过美国成为世界第一。而日本这十年间论文数减少13%，中国论文数增加124%。在人工智能领域，中国的论文数量是日本的5倍；在量子通信领域，2016年中国的论文数量是美国的两倍，独占鳌头。

但是，中国科学技术的发展也存在阴影。许多专家表示，“中国科学技术进步在数量上是足够的，但在质量上还存在问题。”比如，改变猴子遗传基因研究原先是日本科学家开拓的研究领域，中国看好这些研究的前景并投入大量资金和人力，一下子走到世界前面。中国赶超其他国家的研究成果不少，但在课题独创性方面比较欠缺。

日本和中国之间的研究交流较少，根据文部科学省的调查，2013年到2015年中国发表的国际合作论文中，与日本有关的只有8%。而2003年到2005年，日本与中国合作的论文数量仅次于美国。在中国顶尖大学——清华大学的学生中，将日本作为留学目的地的仅占4%。2014年，科学振兴机构出台了邀请包括中国在内的亚洲青少年到日本学习最尖端技术的“樱花科学计划”，到目前为止，已有1万多名学生来日访学。从长期来看，让未来精英们的交流积极持续下去，对于中日双方都很有必要。（黄文炜译）

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