原标题：港媒：奢侈品牌爱上中国的“现代爸爸”

香港《南华早报》7月22日文章，原题：奢侈品牌为何爱上中国的新“神奇爸爸” 我们都熟悉中国的“辣妈”们，但我们了解中国的现代爸爸吗？与前几代父亲相比，他们正以截然不同的方式抚养子女。如今中国富裕的现代爸爸们正被视为成功家庭的一部分，这层意义上的“成功”是指作为一个家庭的成功，中国现代父母文化的核心是尽可能以“最精英”的方式抚养其后代。与这种社会进化相伴的是中国女性对其配偶的新期待。

尽管这种文化动力的具体表现存在地区差异，但中国的现代母亲正越来越认可其配偶亦应参与抚养孩子的理念。目前，无论在儿童游乐中心，还是在酒店餐厅，人们都会看到中国的现代父亲们与孩子共同用餐或嬉戏的画面。“如今中国的现代父亲们正乐于承担此前主要由母亲承担的角色。他们意识到与孩子一起相处的乐趣。当一位男孩认定其最喜爱的食物是蘑菇时，他的父亲就计划开展一次周末森林行。”一家专门为现代父亲量身定做的杂志总编说。

中国热播电视真人秀节目《爸爸去哪儿》已被拍摄成电影，通过赞助这部影片，一家生产婴幼儿用品的公司已使其产品销售同比增长30%。本月某豪车品牌推出一项强调父亲需要与其孩子相处的新营销活动。这则广告讲述了一位男孩想象其父亲勇往直前克服各种挑战以按时赶赴学校观看其演出的故事。该车也因此被赋予积极、年轻和炫酷的特征，而这些全都是中国现代城市爸爸们迫切希望具备的品质。（王会聪译）

责任编辑：桂强