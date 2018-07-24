原标题：美媒：中国独生子女一代爱宠物胜过爱孩子？
美国《华盛顿邮报》7月22日文章，原题：没有孩子？中国年轻人为宠物豪掷万金 一个废弃的仓库已成为宠物狗塞拉“新公馆”所在地。过去一年来，建筑工人将这块两英亩的土地变成塞拉的“乐园”。这里还有水疗馆、蹦床和室内游泳池。“在没有塞拉前，我过得浑浑噩噩。它让我有了生活的目的。”宠物主周先生说道。
至于富裕起来的中国人为何如此关心宠物，人们众说纷纭。布鲁金斯学会学者李成表示，在为出人头地而承受更多家庭压力，以及追求更高学历且通常不愿安定下来的愿望驱使下，近年来中国独生子女一代的结婚率和生育率有所下降。“他们怀有一种独立感，但他们仍希望获得陪伴。”李说。
以前，作为家中独生子女的周经常感到孤独。直到他在4年前看到年幼的塞拉。他开始培训塞拉，“击掌”、装死、直立走路……他拍摄的塞拉的视频被观看数百万次，塞拉很快在社交媒体上吸粉近80万。
如今中国社交媒体上不乏此类“明星”动物。研究中国阶层特征的社会学家曾慧琳（音）表示，这种迷恋宠物的现象或许与自我表达有关。对中国的独生子女一代来说，“他们的一生都已受到难以置信的娇宠。”在上海从事猫狗市场研究的安德鲁·艾特金森说，如今“他们正将这种娇宠转移到其宠物。”（作者丹妮尔·帕奎特，崔晓冬译）
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