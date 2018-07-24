媒体评贵州铜仁欲建超级高铁：万一失败怎么办

原标题：贫困地区上超级高铁，不要变成“洋跃进”

据媒体报道，7月19日，贵州铜仁市和美国超级高铁公司（HTT）共同签署了《超级高铁体验线项目合作框架协议》。双方将在铜仁共同建设中国第一条商业真空管道超级高铁线路。但这么一个高大上的“黑科技”项目却引发不小争议，不少网民质疑：“这是不是当地政府的政绩工程？”

超级高铁作为高铁未来的发展趋势，有充分的想象空间，除中国外，其在美国、法国、韩国等国家都有所实践。就在今年三月份，全国政协委员、交通运输部党组书记杨传堂还表示，要在超级高铁等战略前沿技术领域上，占领制高点。“我相信更快速度的超级高铁不是遥不可及的梦想。”所以，发展超级高铁是紧跟世界潮流，国内火热的超级高铁创业项目就是明显的风向标。

但超级高铁作为一个全新的概念，一方面，发展超级高铁需要丰厚的人力物力财力，成本要求高；另一方面，发展超级高铁的技术需要长期摸索与积淀，技术必须足够成熟，才能减少失败的风险。若条件不成熟就仓促上马，结果可能就会事与愿违。

这正是贵州铜仁建设超级高铁引发争议的原因——跟国内其他有类似项目的上海、长沙等地相比，铜仁是欠发达地区，从其GDP来看，铜仁是贵州倒数第二，辖区仍有国家级贫困县，这样的经济基础，能否支撑超级高铁项目建设，会不会造成政府债务？另外，根据当地相关负责人的回应，建设超级高铁的技术主要来自美国超级高铁公司，但这次在铜仁的高铁建设，严格来说只是美国超级高铁公司的一个实验，既是实验，就说明技术尚在摸索之中，万一失败了怎么办？成本谁来承担？

而且，从铜仁当地的建设基础来看，一是铜仁不在国家高铁城市计划之内，直接上马超级高铁，平地起高楼，经验上的欠缺是否会导致建设中的纰漏？二是，铜仁为典型的喀斯特地貌地区，岩溶地质条件是否适合建设超级高铁？这又是否会破坏当地生态环境？

之所以提出这些疑问，未必是否定铜仁的超级高铁建设项目，而是基于经验与公共利益提出一些商榷；不是希望铜仁的超级高铁项目“流产”，而是认为当地在推动这个项目时应该审慎决策；而项目既然遭遇舆情反弹，当地就该充分尊重民意，再三考量，科学民主决策，以确认项目是否切实可行。

我们相信，铜仁引进超级高铁项目也是为发展计。当地相关负责人回应称：“我们不是为了做这个项目而做，我们有两个目的，一个是引进高新技术，能促进国内超级高铁技术的研发；第二个就是它配套的产业园，我们政府部门需要产业来带动当地经济社会的发展，这也是我们发展实体经济对我们的一个要求。”

西部欠发达地区接驳世界前沿技术的勇气值得肯定，铜仁围绕超级高铁的一系列前瞻规划也颇能显示当地官员的未雨绸缪之意，但如何确保当地经济、社会、环境承载能力与高新技术相匹配，更考验地方政府的执政智慧。

两年前，中国工程院院士王梦恕曾警告，超级高铁仍然是幻想，创新不能盲目跟风。科技发展一日千里，或许两年时间超级高铁技术已变得更加成熟，也不再是“幻想”，但“创新不能盲目跟风”却是永恒真理。地方发展超级高铁，只有对自身条件做出正确评估，才能避免赔了夫人又折兵的窘境。铜仁建设超级高铁，需慎之又慎！

责任编辑：桂强