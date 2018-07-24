蔡奇连续指挥调度北京全市防汛工作

来源：北京日报

原标题：北京市委书记蔡奇连续指挥调度全市防汛工作

撰文|徐飞鹏 王皓 马楠 陈涛

本市发布暴雨蓝色预警，受台风“安比”影响，预计23日后半夜到24日白天，大部分地区将有大到暴雨，东部大暴雨。22日以来，市委书记蔡奇连续来到市委值班室，通过视频系统指挥调度防汛工作。昨晚九时三十分，正在开市委十二届五次全会的蔡奇就地到北京市应急指挥中心（北京会议中心）指挥平台，详细询问天气研判和防汛抢险情况，对密云区、平谷区、房山区、门头沟区、通州区点名检查，并有针对性地部署防汛工作。他强调，这次台风预计来势汹汹，汛期和台风叠加影响不容小觑。各级党委政府要靠前指挥，全力应对，党员干部要坚守一线，冲锋在前，把确保人民群众生命财产安全作为底线，确保防汛工作万无一失。市委副书记、市长陈吉宁一同指挥调度。

蔡奇向连日来坚守在防汛抢险一线的党员干部、公安消防、武警官兵致以亲切慰问，表示，

大家的工作体现了新时代担当精神，是贯彻落实习近平总书记以人民为中心的发展思想和对防汛抢险救灾工作重要指示精神的实际行动。他叮嘱大家在抢险救援的同时注意自身安全。

蔡奇强调，

台风形成的低压系统外围云系已到达华北地区，并将带来大风暴雨。各区各部门务必保持高度警惕。目前一些地区土壤饱和度偏高，汛期、台风叠加，险情、灾情和次生灾害发生几率明显增加，将对全市防汛工作带来严峻挑战。市防汛抗旱指挥部要在全市范围内进行再动员、再部署，各区各部门要加强值守，沉到一线，全力以赴做好防汛抢险救灾各项工作。气象部门要加强监测、研判，及时为有关部门及各区提供精准的气象预报，为全市防汛工作提供坚实保障和决策依据。

蔡奇指出，

要把握台风影响的特点，充分估计台风可能造成的险情灾害，既防雨又防风。

区、街道乡镇、村（社区）三级党员干部要在岗在位在责，继续保持战时状态，加强夜间值守巡查，一旦有情况第一时间处置。要备足防汛应急力量，注意及时除险，防范施工现场、建筑物、户外广告牌受大风影响造成的灾害。重点河流、堤坝和山区险户、险村、险段，以及地质灾害易发区要加强巡查，该转移群众的，要马上转移，不容迟疑。

转移务必确保安全，尤其注意夜间行路安全，照顾好老人和孩子，妥善安排好村民生活。台风过后，防汛防灾还在进行时，要更加注意防范泥石流、山体滑坡、塌方等次生灾害。

要总结经验、把握气象规律，进一步完善应急预案，加强应急避险工作。险村需整体搬迁的要适时安排。

蔡奇要求，

市区两级要加强调度，市级层面要加强与中央有关部门的沟通，区里要加强与周边地区的协同，处理好上下游之间的关系，全链条组织好防汛工作。

平原区要做好防内涝工作，主城区要及时排水除险，尽可能避免因台风造成市民出行不便，防范和处置好平房院落漏雨和积水问题，保证社会面正常秩序。

蔡奇指出，

关键时刻看担当，险情面前最能考验我们的党员干部，全市党员干部、基层党组织在近期防汛抢险工作中发挥了先锋模范和战斗堡垒作用。

目前仍在主汛期，各级党员干部要发扬连续作战精神，下到一线，冲在前面，做到群众在哪里、党员干部就要在哪里，确保平安度汛。要以党员干部的辛苦换来群众的安全和城市正常运行。

陈吉宁要求，

各区干部都要在岗在职在责，按照部署把责任落实到位，要加强与周边地区的联动，做好与上下游地区之间的沟通与调度，及时掌握情况；

除东部、西部两区域之外，其他区也要做防汛应对的“加强版”，不要掉以轻心；防汛一线人员要注意自身安全；

要根据降雨情况，早会商、早预警，最大限度减少对市民的影响。

市领导张工、崔述强、卢彦参加指挥调度，林克庆、杨斌和市政府秘书长靳伟分别赴密云区、通州区、平谷区三地现场指挥防汛防台风工作。

原创新媒体制作人员：徐飞鹏 王皓 马楠 陈涛 武红利

责任编辑：桂强