原标题：台风蓝色预警：“安比”预计今早7时进入天津境内

中新网7月24日电 据中央气象台网站消息，中央气象台今日06时继续发布台风蓝色预警：今年第10号台风“安比”（热带风暴级）的中心已于今天（24日）凌晨3点50分前后移入河北境内，早晨6点钟其中心位于河北省沧州市境内，就是北纬38.4度、东经117.0度，外围最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为990百帕。

预计，“安比”将以每小时25公里左右的速度向北偏东方向移动，强度变化不大，即将于今天早晨7点钟前后移入天津境内（热带风暴级，8级，18米/秒），尔后逐渐转向东北方向移动，并将于24日夜间在内蒙古东南部地区变性为温带气旋。

另外，广东境内热带低压的中心今天早晨5点钟位于广东省湛江市境内，就是北纬21.4度、东经110.5度，外围最大风力有7级（15米/秒），中心最低气压为990百帕。

预计，该热带低压将以每小时15公里左右的速度向西北方向移动，强度变化不大。

大风预报：24日08时至25日08时，南海西北部、北部湾东部、琼州海峡、渤海、渤海海峡以及辽宁沿海、河北沿海、天津沿海、山东北部沿海、广东中西部沿海、广西沿海、海南岛东部和北部沿海将有6-7级大风，其中渤海西部、山东西北部沿海、天津沿海、河北东北部沿海、辽宁西部沿海等地的部分海域或地区的风力有8级，阵风可达9-10级。

降水预报：24日08时至25日08时，北京中东部、河北中东部、天津、辽宁西南部、吉林西部、黑龙江中西部、内蒙古东部、海南岛中北部、广东西南部、广西中西部和南部、云南东南部等地将有大到暴雨，其中，北京东北部、河北东部、内蒙古东南部、吉林西部、海南岛北部、广东西南部、广西南部等地的部分地区有大暴雨（100-160毫米）。

责任编辑：桂强