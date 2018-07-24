新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

台风蓝色预警：“安比”预计今早7时进入天津境内

台风蓝色预警：“安比”预计今早7时进入天津境内
2018年07月24日 06:32 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：台风蓝色预警：“安比”预计今早7时进入天津境内

　　中新网7月24日电 据中央气象台网站消息，中央气象台今日06时继续发布台风蓝色预警：今年第10号台风“安比”（热带风暴级）的中心已于今天（24日）凌晨3点50分前后移入河北境内，早晨6点钟其中心位于河北省沧州市境内，就是北纬38.4度、东经117.0度，外围最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为990百帕。

　　预计，“安比”将以每小时25公里左右的速度向北偏东方向移动，强度变化不大，即将于今天早晨7点钟前后移入天津境内（热带风暴级，8级，18米/秒），尔后逐渐转向东北方向移动，并将于24日夜间在内蒙古东南部地区变性为温带气旋。

　　另外，广东境内热带低压的中心今天早晨5点钟位于广东省湛江市境内，就是北纬21.4度、东经110.5度，外围最大风力有7级（15米/秒），中心最低气压为990百帕。

　　预计，该热带低压将以每小时15公里左右的速度向西北方向移动，强度变化不大。

　　大风预报：24日08时至25日08时，南海西北部、北部湾东部、琼州海峡、渤海、渤海海峡以及辽宁沿海、河北沿海、天津沿海、山东北部沿海、广东中西部沿海、广西沿海、海南岛东部和北部沿海将有6-7级大风，其中渤海西部、山东西北部沿海、天津沿海、河北东北部沿海、辽宁西部沿海等地的部分海域或地区的风力有8级，阵风可达9-10级。

　　降水预报：24日08时至25日08时，北京中东部、河北中东部、天津、辽宁西南部、吉林西部、黑龙江中西部、内蒙古东部、海南岛中北部、广东西南部、广西中西部和南部、云南东南部等地将有大到暴雨，其中，北京东北部、河北东部、内蒙古东南部、吉林西部、海南岛北部、广东西南部、广西南部等地的部分地区有大暴雨（100-160毫米）。

 
点击进入专题：
受台风“安比”影响 京津冀强风骤雨来袭

责任编辑：桂强

安比台风天津
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区