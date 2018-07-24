人民日报：常敲廉政警钟 多晒履责清单

原标题：常敲廉政警钟 多晒履责清单

四川巴中市平昌县委今年以来积极履行从严治党政治责任，以开展党风廉政建设责任落实深化年“六个一”活动为统揽，推动从严治党向基层延伸，人民群众获得感持续攀升。

一会一谈传责压责。为落实从严治党主体责任，平昌县级领导每半年深入分管联系单位召开一次党风廉政建设专题会，传达学习中央、省、市、县委党风廉政建设重大决策，研判形势任务，安排重点工作，分解落实责任，签订责任清单1200余份；各县级领导、党组织主要负责人以集体或个别谈话的方式，对分管联系单位党员干部开展一轮全覆盖谈心谈话0.28万人次，把管党治党责任讲清，常敲责任警钟，传导责任压力。

一诺一测亮责评责。全县各级党组织和纪检组织负责人年初开展一次履责承诺行动，围绕落实党风廉政建设“两个责任”，178人在电视台公开承诺，晒出履责清单，主动接受监督；依托第三方机构，每年开展一次党风廉政民意测评，对领导干部履责情况和党风政风进行随机电话测评，广泛收集群众意见建议，以评责促履责，提升工作实效。

一考一访明责督责。平昌县委依托“清廉平昌APP”开展一次法纪知识测试，以党的十九大精神、党章、《监察法》等为重点，组织全县党员干部参加在线法纪知识测试，唤醒党章意识，提升理论水平；乡镇党委书记、镇长每周开展一次“大接访”，镇村干部常态开展“大走访”活动，化解矛盾纠纷283个。

“党委书记作为第一责任人，要切实担负起全面从严治党主体责任，牢固树立不抓落实就是失职，抓不好就是渎职的思想意识。”平昌县委书记蒲开文说。

据了解，平昌县在深入开展“六个一”活动同时，积极探索创新，打通基层监督“神经末梢”，规范基层“微权力”，防控“微腐败”。2017年以来，全县查处违规违纪案件298起，党政纪处分299人，持续巩固风清气正的良好政治生态环境。

责任编辑：吴金明