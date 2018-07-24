人民日报：什么样的年轻干部算得上优秀

原标题：今天，我们需要什么样的年轻干部？（干部状态新观察·年轻干部基层路）

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习近平总书记指出，培养选拔优秀年轻干部，首先要明确新时代党和人民事业需要什么样的接班人。组织上发现培养年轻干部，既要有一定数量规模，更要注重质的提升，选干部、配班子不能只看年轻干部“有没有”“有多少”，更要看“好不好”“优不优”。什么样的年轻干部算得上优秀？年轻干部提升素质从何着手？本报记者赴多地展开调查。

“啥叫优秀的年轻干部？大道理我不懂，我觉得能全力以赴带我们脱贫，改善我们生活的就是好干部。”在广西上林县西燕镇岜独村，村民李道全这样说。

“对群众而言，优秀干部的标准可能因需而异，但在我们这些同事眼中，优秀的年轻干部要脚踏实地，规规矩矩，值得信赖。”作为一名老干部，广西壮族自治区商务厅调研员马武强深有感触。

“年轻干部要对党忠诚、政治过硬、本领高强，第一条非常重要。有的年轻人急功近利、投机取巧、拈轻怕重，和组织讲条件，甚至当‘两面人’，在政治上就不过关。”河南省委组织部青年干部处处长尹勇男说。

什么样的年轻干部才算优秀？在人民群众、基层干部和组织部门眼里，各有不同的答案。

既想干事 也能成事

“他让我们感受到一股扑面而来的新风，勇往直前，不得过且过”

5年前，河南郑州市遴选200人，免去原职，上挂下派，当时年仅27岁的王麟乐被选到郑州市金水区文化路街道，任办事处主任。同事一看来了个“小毛孩”，便私下议论：“干不过两年，准得走人。”

的确，基层的工作具体而复杂，一些初来乍到的年轻干部往往会手忙脚乱，无处下手，“有的年轻人，缺少工作经验，往往抗压能力比较差，一上来有些事搞不定，一来二去就没了积极性。”当地一位干部说。

上任不久，王麟乐就接到了任务，整治占道经营、妨碍交通等夜市乱象。任务下达后，有的干部说，见怪不怪，多一事不如少一事；有的干部说，等等看，别的单位干了咱再干。

凭着股“闯劲”，每晚11点到凌晨两三点，王麟乐和同事们都坚守在夜市。起初，商户还和管理者“躲猫猫”，但一个多月下来，乱象终于得到整治。“他让我们感受到一股扑面而来的新风，勇往直前，不得过且过，事事创先争优。”文化路街道党工委副书记谭丽说。

除了干事，更多时候，干部还得能平事。这对缺少基层阅历和群众工作经验的年轻干部而言，是不小的挑战。

“别的村，让我包10个也愿意。”任媛媛是河南辉县市赵固乡党委委员，听说自己分包的7个村中有富庄村，她心里直打鼓。富庄村矛盾多，上访多。群众一看干部开会，就堵门告状。

刚去没多久，她就碰到一例涉诉信访。一位大姐认为法院不公，判她丈夫入刑，连续上访8年。任媛媛先去和她沟通感情，又请律师上门分析案情，然而，大姐毫不领情。怎么办？任媛媛很挠头，只能尽一己之力，先帮她解决些实际问题。见大姐家生活困难，她就去帮着申办信访救济、危房改造；又发现大姐上访影响了孩子上学，她想方设法帮忙解决。“我知道这娃儿是真心帮咱。”这位大姐深受感动，再也没有去闹过。“过去一听说信访，头就晕。”任媛媛说，现在常跟老乡聊天，沟通渠道畅通了，说话办事也接地气了，就能找准症结。

到木双镇之前，广西梧州市苍梧县木双镇党委书记梁天生就听说过那里的老大难问题。该镇万安村与广东省封开县接壤，由于历史和山林纠纷等问题，近年来，两边村民经常互相堵路，不准对方车辆通行，导致村民间的对立情绪越来越激烈。

2016年5月，梁天生担任镇党委书记后，逐户走访，发现群众堵路主要是对落后的交通状况不满。于是，梁天生主动与广东方面的镇村干部沟通，共同争取交通项目，并筹资完成了交界路段的道路拓宽工程。“一个后生仔，工作能力强，把多年没能解决的事‘摆平了’，我们服气，这就是好干部。”万安村村民蒙杰章说，现在这条路被称为“两广连心路”。

把官做淡 把事做精

“向实践学习、拜人民为师，是年轻干部成长的必经之路”

“年轻干部从校门到‘衙门’，有的对基层了解不多、感情不深。”在河南省社科院原副院长刘道兴看来，有些年轻干部不缺情感，缺情怀：害怕吃苦，不愿吃亏，或者精于设计，处事圆滑，擅长搞自我包装，“一年干，两年看，三年等着换”。要去除这些毛病，必须锻造他们的党性原则、家国情怀、奉献精神，“把官做淡，把事做精”。

参加工作12年，辗转6个乡镇，经历了8个岗位，广西钦州市钦南区犀牛脚镇党委书记刘超荣已从一名普通干部成长为一名镇党委书记。同一批40多名选调生大多数调往县区或市级单位，他还在基层坚守。

“能够扎根基层，在更为艰苦和复杂的环境中锻炼自己，对年轻干部来说，难能可贵。”已经退休的犀牛脚镇人大原主席黎起鹏说，“现在有些年轻干部在基层根本待不住，熬两年就懈怠了，能扎根基层，扛得了重活，打得了硬仗，经得住磨难的年轻人才靠得住、信得过。”

为锻炼年轻干部，河南焦作在全市抽调377名优秀年轻干部，到脱贫攻坚、环保、南水北调绿化带征迁等一线锻炼。仅用4个月，这些年轻干部就完成搁置8年之久的南水北调绿化带征迁工作。

为参与环保治理，焦作市总工会职工中专副校长高健自学大气分析研判技术，针对夜间管控疏漏，组织专家组、督导组夜查。“放弃一个月的陪产假，常常工作到凌晨，虽然辛苦，但收获很大。”高健说。

“年轻人思维活跃，但‘好想法’还必须变成‘好做法’。一些年轻干部不了解基层实际，不会做群众工作，就找不到实现路径。想法再好也成了空想，无法提高能力。”河南温县县委书记王玲说，读“有字之书”易，读“无字之书”难。年轻干部大多受过良好教育，学习能力强，但也容易眼高手低，不接地气。

“多向群众学习处理矛盾的‘土办法’，才能促进工作。”2013年，郑州市委选派30名县处级干部，到乡镇办任党政正职，符维作为其中一员，被派到河南巩义市，任永安路街道党工委书记。郑州开展人居环境整治，办法是“以奖代补”，可巩义没有钱，整治工作咋启动？一天，他到老党员家“喷空儿”，聊起这事，老同志说，当年村里“除四害”，搞“五讲四美”，靠的是发动、组织群众。符维听后，茅塞顿开。他连续推出环境整治7项活动，“让群众参与、让群众获益”。现在，符维已成长为郑州市中原区副区长，在他看来，“向实践学习、拜人民为师，是年轻干部成长的必经之路。”

经历挫折 百炼成钢

“尝过各种酸甜苦辣，人才能成长，遇到挫折撑得住，关键时刻顶得住”

“在我们看来，选拔使用优秀年轻干部，对党忠诚是第一标准，要看是否坚定政治信仰、始终保持一颗赤子之心。”广西壮族自治区党委组织部干部一处处长廖葵说，这一点很重要的体现就是不怕艰苦，甘于奉献，愿意投身到祖国最需要的地方。

“我们把基层一线作为培养锻炼年轻干部的主阵地，引导年轻干部到基层经风雨、见世面、增才干，锻造能担当的‘铁肩膀’。”广西壮族自治区党委组织部干部一处副处长梁胆说。从2015年开始，广西连续3年集中选派了508名优秀选调生到县、乡任职或挂职，其中95人担任县区党政班子成员，301人担任乡镇党政正职。2011年毕业于清华大学的曾维康，从基层普通干部、贫困村第一书记做起，看最穷的户，走最远的屯，因工作表现出色，2017年11月，经过考察，成为德保县副县长，到更重要的岗位去历练。“基层是年轻干部练就过硬本领、锤炼意志品质的大舞台，尝过各种酸甜苦辣人才能成长，遇到挫折撑得住，关键时刻顶得住。”廖葵说。

不过，一些干部也表示，目前锻炼干部的综合平台依然不够，年轻干部接受多岗位锻炼的机会还很少，组织部门应该进一步畅通年轻干部成长的通道，更多地让他们到基层历练。在一些地方，年轻干部流失问题依然严重。培养选拔优秀年轻干部，既要打破论资排辈，拒绝排座论、平衡论，不拘一格用人才，也要在岗位待遇上有所保障。最重要的是要形成年轻干部成长的长效机制，而非集中于某个时段，依靠某个项目。

“优秀年轻干部成长，除了靠个人，更要靠组织培养。”尹勇男说，年轻干部成长是有规律的，要经过必要的台阶、递进式培养和多岗位锻炼，特别是经历难事、急事、大事、复杂的事，才能增强定力，“百炼成钢”，做到有原则、有底线、有规矩。

责任编辑：桂强