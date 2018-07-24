北京今日阴有中到大雨 阵风7级左右

来源：气象北京
[注意交通安全]市气象台24日6时发布：今天白天阴有中到大雨（东部有暴雨）转多云，北风4、5级（阵风7级左右）转南风2、3级，最高气温28℃；夜间多云转阴有雷阵雨，南转北风2、3级，最低气温24℃。暴雨蓝色预警、大风蓝色预警及地质灾害气象风险黄色预警中。道路湿滑，出行注意交通安全。
点击进入专题：北京发布暴雨蓝色预警信号
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 这行业规模可达万亿 将带动3000万人就...
- 【 军事 】 出鞘：如何看土耳其山寨中国技术搞两...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 定了!安东尼将1年240万加盟火箭
- 【 娱乐 】 周立波案“某某”受访否认是贪二代
- 【 科技 】 李克强就疫苗事件作批示:必须明白交代
- 【 教育 】 高校通知书 当心打助学旗号的电信诈骗
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有