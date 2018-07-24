北京今日阴有中到大雨 阵风7级左右

来源：气象北京

[注意交通安全]市气象台24日6时发布：今天白天阴有中到大雨（东部有暴雨）转多云，北风4、5级（阵风7级左右）转南风2、3级，最高气温28℃；夜间多云转阴有雷阵雨，南转北风2、3级，最低气温24℃。暴雨蓝色预警、大风蓝色预警及地质灾害气象风险黄色预警中。道路湿滑，出行注意交通安全。

责任编辑：桂强