中纪委网站：落实总书记对疫苗案指示 一查到底

原标题：不折不扣落实好总书记重要指示精神，一查到底

正在国外访问的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示指出，长春长生生物科技有限责任公司违法违规生产疫苗行为，性质恶劣，令人触目惊心。有关地方和部门要高度重视，立即调查事实真相，一查到底，严肃问责，依法从严处理。要及时公布调查进展，切实回应群众关切。习近平强调，确保药品安全是各级党委和政府义不容辞之责，要始终把人民群众的身体健康放在首位，以猛药去疴、刮骨疗毒的决心，完善我国疫苗管理体制，坚决守住安全底线，全力保障群众切身利益和社会安全稳定大局。

凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正。当前，有关地区和部门必须不折不扣落实好总书记关于疫苗案件的重要指示精神，切实履行好执纪执法、监督检查的职责，依纪依法严查快办，从严问责，及时公布相关处理结果。

炙热的舆情背后，是事关群众生命健康的痛点，也是民心聚集的焦点。多家疫苗生产企业屡次因为疫苗不合格被曝光，这其中有没有监管不力、失职渎职？长生生物25万支不合格的百白破疫苗流入山东，并且绝大部分已经被注射使用，当地相关部门在处理过程中是否存在隐瞒拖延的情形？监管部门对长生生物“不痛不痒”的处罚是否存在“以罚代法”？还有，一些地方卫生部门、防疫机构及某些工作人员是否与企业“勾肩搭背”，存在政商关系不清、利益相互勾连、拿好处、吃回扣等问题？对此，有关地方和部门必须以不放过任何一个疑点的严谨细致态度进行调查，给出让全国人民信服的回应。

回顾舆情事件的来龙去脉，源于不久前国家药监局依据举报线索，会同吉林省局对长春长生公司进行飞行检查后，发现问题，发布通告。不可否认，职能部门的监管职能发挥了作用，阻止了不合格狂犬病疫苗流入市场。然而，“问题疫苗”舆情的持续发酵，也正是因为过去这个领域监管工作存在“历史欠账”。民生无小事，出现类似的问题之后，某些地方、部门信息不畅、行动滞后、措施无力，令群众无法信任，更无法满意。信息不对称，回应不及时，责任没人认领，种种问题堆积下来，酿成了“情绪的岩浆”。出了问题是可怕的，而没有有效的改进办法和措施，没有制度机制上的亡羊补牢、扎紧笼子，以致让问题反复发生更可怕。这也警示各级党政机关和广大党员干部，守土必有责，守土必尽责，不作为不担当的话，小事就会拖大，大事就会拖炸，最终有关责任主体会为失职失责付出高昂的代价。

吃一堑，必须长一智。群众反映强烈就要查个清楚明白，必须要重拳出击，要让利欲熏心、丧失底线、漠视群众疾苦的企业和人员受到严惩，通过严厉打击、严肃问责形成高压震慑。同时，还要加快织密监督网的进度，强化日常监督，不但要管住企业、行业，更要把严管落实到全流程、全链条，形成全覆盖。

相关部门要对吉林长春长生生物疫苗案件“解剖麻雀”，与时俱进研究探索形成有效对策和长效机制。例如，通过调整有关政策措施，加大对涉及民生问题违规违法企业和人员的惩罚力度，提高违规违法成本，形成“不敢”。通过加大对行贿者的惩治，设置违规企业黑名单、行业准入白名单等措施，多管齐下、综合施治，全方位堵塞监管漏洞、避免安全隐患，给人民群众一个安全、放心、可信任的生活环境。（聂新鑫）

责任编辑：张岩