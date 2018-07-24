台湾青年茶农：陆客不来我们就过去

原标题：南投青年茶农陈训翔：陆客不来我们过去

[观察者网 综合报道]据香港中评社7月24日报道，南投青农联盟展售长陈训翔接受中评社访问表示，对南投茶叶冲击最大还是不断锐减的陆客，陆客来台旅游，对南投茶叶需求量极高。过去盘商来买茶，试喝过没问题，一次都是买300斤，如今荣景难见。陆客不来，我们要自己过去了，他今年上半年，已经在大陆参与义乌、漳州、山东济南、杭州等四场展售会。因为积极登陆展售，他的所得确实比过去还要多，但是利润还是过去陆客来台时最好。

图片来自中评社

陈训翔表示，他以前在台中做资讯业，从11年前回到故乡南投种茶，目前种植总面积大约1.5公顷，茶园在南投杉林溪龙凤峡，主要产品有清心乌龙，高山茶，还有种一分地的野生山茶。

陈训翔提到，年金新制上路，对观光业带来冲击，对南投茶叶影响比较有限，冲击最大还是不断锐减的陆客。以前陆客来台旅游，对南投茶叶需求量极高，过去盘商来买茶，1000斤春茶一下子就没有了，现在顶多收500斤，其他的500斤就要想办法另外卖。

陈训翔强调，如今陆客不来，我们要自己过去了。他在六、七年前就已经开始跑大陆，近两年更是积极参与大陆展售活动，平均1-2个月就会有一场，今年上半年已经在大陆各地，连跑义乌、漳州、山东济南、杭州等四场。这还不算多，南投青农联盟还有干部今年上半年已经跑8场，足迹遍布杭州、厦门、嘉兴、大连、深圳、泉州、成都等地。

陈训翔透露，如今他的茶销售情况，台湾市场占2/3，大陆市场占1/3，所以每一季（3个月）约可以在大陆卖180斤的茶，平均100公克卖人民币200元，所以一斤可卖人民币1千元，所以大陆卖茶每年产值约70万人民币。

陈训翔提到，随着越来越多台湾青农直接到大陆市场销售，最近台湾茶也是相当竞争，七年前100公克的红茶卖人民币500元，还很多人要买。现在同样的量卖200元，已经是大众价格，这是因为大陆人对茶叶越来越挑嘴，都影响台湾茶在大陆销售的情况。

陈训翔坦言，自从开始积极参与大陆各种展售会，当然所得会比过去还要多，但是扣掉机票、食宿等费用，还是过去陆客来台时，单纯将茶叶交给盘商来收时，利润还是比较高。过去盘商来收茶来试喝过，觉得品质没问题，当场300斤就买下来，现在已经难见盛况。

陈训翔介绍，大陆展售会一般都是举办3-5天，费用要人民币4000至6000元，如果台湾茶只是在现场零售，事实上是很难收到这个钱，除非有大陆茶叶通路商来收茶，不然一般都是带有宣传曝光效果。相较大陆自产的茶，价格差异极大，台湾茶品质好，价格比较中等，所以有一定的竞争力，所以还是推荐有兴趣经营大陆市场的茶农去挑战。

责任编辑：吴金明