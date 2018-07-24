朱立伦松口要角逐2020?罗智强发起民调答案一面倒

原标题：朱立伦松口有意角逐2020？罗智强发起民调力拱参选

朱立伦有意参选2020？（中时资料照）

[环球网综合报道]曾在2016年代表国民党竞选台湾地区领导人的新北市长朱立伦，23日接受网络媒体专访时，透露自己卸任市长后的下一步，他表示，“大方向上是要对台湾、对下一代有利”。对此，台湾“总统府”前副秘书长罗智强直指，对于是否参选2020，朱立伦松口“不会最后一天翻牌”。罗在脸书（facebook）上发起“你支持朱立伦代表国民党参选2020吗？”的投票，目前支持的以78%大幅领先，呈现一面倒的态势。

据台湾“中时电子报”7月24日报道，朱立伦表示，当时是因担任国民党主席，才不得不做参选的决定，请假3个月，他“对不起市民”。至于朱立伦这段时间较少在媒体曝光，他表示，在最后3年，是市政非常重要的3年，他要把市政工作好好做好，等卸任后再思考下一步。

罗智强在脸书表示，朱立伦现在是国民党唯一的“直辖市长”，民调也在蓝营保持前茅，他有义务、也必须让自己在2020成为一个选项，朱立伦加油！

罗智强表示，对于是否参选2020“大选”，朱立伦松口“不会最后一天翻牌”。罗更在脸书上发起“你支持朱立伦代表国民党参选2020吗？”的投票，至截稿为止，有高达78%支持、22%不支持。

有趣的是，台湾地区前领导人马英九是否要要“回锅”参战2020大选近日在岛内也颇受关注，日前更成立“马英九文教基金会”。最近甚至传出台北市议员钟小平爆料称，马英九非常信任的“金姓幕僚好友”证实马正在筹备参选2020。对此，马英九幕僚，台当局前“国安会秘书长”金溥聪23日大力否认，说别扯到他，大家要去问马英九本人。

责任编辑：张建利