原标题：多位将领跨军种履新，出任战区级要职

来源：长安街知事

最新消息，两位解放军少将近期跨军种任职：王征少将从空军转至海军，杨振国少将从陆军转至武警部队。

王征少将现任海军党委常委、海军政治工作部主任，晋升副战区级，此前他担任北部战区空军政治工作部主任。

王征曾任空军政治部宣传部部长，2012年出任空军装备研究院政委，后调任济南军区空军政治部主任。

本轮军改启动之后，王征先后担任了济南军区空军善后办政委、北部战区空军政治工作部主任等职。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，在王征由空军赴海军任职的同时，原任海军副政委兼政治工作部主任的陈学斌中将，则从海军转至空军，出任空军副政委。

陈学斌长期在海军政工系统服役，曾任北海舰队政治部副主任等职，并于2012年升任北海舰队副政委兼北航政委，2015年年底前升任海军纪委书记，2017年7月晋升海军中将军衔。

随后，陈学斌改任海军副政委兼政治工作部主任，海军纪委书记一职由刘训言接任。此外，陈学斌还是十九届中央纪委委员。

另一位近期跨军种履新的是杨振国少将，他现任武警某部党委书记，此前为北京卫戍区政治工作部主任。

杨振国至晚于2015年8月初担任北京卫戍区政治部主任，后于2016年“八一”建军节前夕晋升少将军衔。在本轮军改中，北京卫戍区和新疆军区、西藏军区一起划归陆军管理。

今年1月20日，北京市人大常委会发布公告，解放军驻京部队选出的市十五届人大代表杨振国，因工作变动调离本行政区域，依照代表法的有关规定，其市十五届人大代表资格终止。

1月25日上午，福建省政协十二届一次会议在福州开幕，杨振国作为驻闽部队领导应邀出席大会并在主席台就座。

接替杨振国担任北京卫戍区政治工作部主任的是侯社林。今年1月，他以北京卫戍区领导身份出席会议，当时佩戴大校军衔肩章和副军级资历章。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，本轮军改启动以来，已出现多例跨军种调任的情况。其中，多名陆军将领调往海军履新，包括：

原任第74集团军政治工作部主任的刘本成少将，调任海军政治工作部副主任；

原任第27集团军政治部主任的向健少将，调任南海舰队纪委书记；

原任第20集团军政委的薛君少将，调任南海舰队副政委；

原任第12集团军参谋长的孔军少将，调任海军陆战队任司令员。

自今年1月1日武警部队领导指挥体制调整后，也出现了武警军官调任海军履职的案例。如原任武警北京总队某师政委的吕宝强，转任北部战区海军某基地政委，晋升副军级。

吕宝强

此前，武警部队跨军种交流任职，多为与陆军、火箭军之间的领导调动，此番吕宝强从武警转赴海军，较为少见。

自军改大幕拉开以来，构建联合作战指挥体制就是重中之重。这要求打破单一军种单打独斗的传统观念，培养联合作战指挥人才，以促进联合作战质的跃升。在此背景下，多位高级将领跨军种履新顺理成章。

责任编辑：张岩